Herjet sist gang han var i Japan: – Det var helt sykt

TOKYO (Aftenposten): Kristian Blummenfelt er en klar gullkandidat i triatlon. Han er ikke i tvil om hvor OL-løpet skal avgjøres.

Kristian Blummenfelt er én av de største favorittene før triatlon-løpet i OL.

Kort om saken:

Norge har tre medaljehåp i triatlon. OL-øvelsen starter 23.30 søndag (norsk tid) og sendes på TVNorge.

Kristian Blummenfelt imponerte stort sist gang han var i Japan.

Men han er ikke den eneste nordmannen som har gull som mål.

Norske medaljehåp i triatlon, er langt fra en tradisjon.

Men i OL-løpet natt til mandag kan alt skje.

Lørdag strømmet journalister til triatletenes pressetreff i Tokyo-varmen.

Det er store forventninger til utøverne, og de er proppfulle av selvtillit.

– Målet er å vinne. Hvis jeg ikke tar medalje, blir det en tung uke etterpå, sier Kristian Blummenfelt, som fikk OL-debuten i 2016.

Minner om «helt sykt» Blummenfelt-løp

27 år gamle Blummenfelt er rangert som verdens nest beste triatlet. I mai vant han sesongåpningen i Yokohama, som ligger bare en sykkeletappe unna Tokyo.

Da imponerte han lagkameraten.

– Det han gjorde de siste to kilometerne da, var helt sykt. Jeg har ikke sett noen løpe så fort de siste to kilometerne og se så sprek ut, sier Stornes.

Nettopp løpsdelen blir avgjørende i OL, tror Blummenfelt selv. Han ser for seg at svømmedelen skiller relativt lite og at det blir samlet i løpet av sykkeldelen.

– Det krever rask løping for å vinne, sier Blummenfelt.

– Jeg føler meg veldig klar. Jeg føler meg i god form, sier han.

Kristian Blummenfelt har en evne til å avslutte forrykende i løpsdelen. Det kan bli gull verdt i OL.

– En bergenser-ting

Sportssjef Arild Tveiten trekker frem Mario Mola (Spania), Vincent Luis (Frankrike), Hayden Wild (New Zealand) og Alex Yee (Storbritannia) som medaljekandidater fra andre land.

Norge stiller med tre løpere i herreklassen. Gustav Iden er rangert som nummer åtte i verden, mens Casper Stornes er nummer 18.

Iden har tro på å ta medalje, mens Stornes sier målet er gull – akkurat som Blummenfelt.

Ambisjoner er altså ingen mangelvare hos de tre bergenserne.

– Det er kanskje litt en bergenser-ting å være stor i kjeften og si hva vi egentlig tenker. Men ambisjonsnivået kommer fra innsiden. Det er ikke noe vi bare sier for å få oppmerksomhet i pressen, sier Iden.