Våren 2019 ble alle familier i Bergen med barn mellom 3 og 15 år invitert til å delta. 4754 familier, vel 20 prosent av alle, ble med. Første datainnsamling var i mai-juni 2019, den andre i februar og mars 2020. To nye runder er avtalt.

Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling er ansvarlig for panelet. Analysefirmaet ideas2evidence gjennomfører undersøkelsen for kommunen.