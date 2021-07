McIlroy om Hovland til VG: – Han kommer til å bli en nøkkelspiller

Rory McIlroy (32) er full av lovord om Viktor Hovland (23) før British Open. Golfstjernen sier til VG at han står klar til å ta nordmannen under vingene.

MINNEVERDIG: Rory McIlroy (f.v.) gikk den første runden av PGA-turneringen «The Memorial» sammen med Adam Scott og Viktor Hovland. Foto: SAM GREENWOOD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Det han har gjort som profesjonell spiller er veldig, veldig imponerende, svarer McIlroy på VGs spørsmål om Viktor Hovland.

Rory McIlroy har det siste tiåret vært blant verdens beste golfere, og har vunnet 26 ganger på PGA-touren og europatouren, deriblant fire majorseirer.

Han toppet verdensrankingen for første gang i 2012, og har i totalt 106 uker fordelt på åtte perioder vært verdensener, sist i 2018. Før han skal forsøke å kopiere 2014-triumfen i British Open, snakker han varmt om Viktor Hovland – som han slo av en lunsjprat med første helgen i juni.

Fakta Rory McIlroy Alder: 32 (født 4. mai 1989) Nasjonalitet: Nord-Irland Ranking: 11 i verden (1 som beste) Proffseire: 28 Majortriumfer: * PGA Championship (2): 2012, 2014 * US Open: 2011 * British Open: 2014 Aktuell: Deltar i prestisjetunge British Open for 12. gang. Har tidligere vunnet én gang og har vært blant de 10 beste fem ganger. Vis mer

– Jeg spilte med Rory de to første rundene i Memorial. Da var vi mye inn og ut på grunn av utsettelser på grunn av været. Da satt vi nesten sammen og hadde lunsj litt tilfeldig hver gang vi gikk inn og ut. Jeg følte vi fikk «connecta» litt mer. Det hadde vært utrolig kult å spille med Rory, sa Viktor Hovland da han snakket om Ryder Cup i Eurosports golfpodcast «Fore!».

– Husker du hva dere snakket om? spør VG McIlroy.

– Jeg husker ikke samtalen vår, men antakeligvis sa jeg til ham at hvis han skulle å velge en partner, ville jeg rukket hånden i været og guidet ham rundt. Jeg ser frem til å spille på lag med ham i september, smiler nordiren.

Ryder Cup er en turnering som spilles annethvert år der de tolv største golfstjernene fra USA møter de tolv fremste europeerne til duell. McIlroy er nærmest selvskreven og har deltatt i de siste fem utgavene. Hovland ligger an til å bli første nordmann som deltar.

– Viktor kommer til å bli en nøkkelspiller for det europeiske laget i lang tid fremover. Jeg er veldig imponert over ham og hvordan han har spilt, sier McIlroy, som møtte ham for første gang under en treningsrunde av US Open i 2019.

«GAMLE KJENTE»: Viktor Hovland var fortsatt amatør da han gikk en treningsrunde med Rory McIlroy under US Open i 2019. Nordmannen endte på en sensasjonell 12. plass. McIlroy endte på 9. plass. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

– Han har en virkelig lysende fremtid. Å ha en som ham på det europeiske laget kan bare være til hjelp. Han er vant til å spille i USA, har åpenbart hatt en stor college-karriere og spiller for det meste på PGA-touren. Det er ikke akkurat sånn at han kommer til å bli overveldet der borte under Ryder Cup.

Den turneringen spilles siste helgen i september i Wisconsin i USA. Allerede torsdag stiller Hovland og McIlroy til start i den 149. utgaven av British Open, golfsesongens fjerde og siste majorturnering. Sammen med Masters, PGA Championship og US Open, utgjør dette årets viktigste turneringer.

Viktor Hovland kommer – via trening med John Arne Riise – rett fra en seier på europatouren. Hans siste av to seirer på PGA-touren kom i desember. Siden det har han vært inne blant de fem beste fem ganger.

Nordmannens majorsesong har resultert i delt 21.- og 30.-plass, samt en uheldig avskjed fra US Open etter å ha fått sand i øyet etter en «bunker-ulykke».

PS! Viktor Hovland slår ut i British Open torsdag, klokken 08.41. Han går sammen med Ryan Palmer og Thomas Detry.