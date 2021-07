Målet er en dobling av fangsten fra forrige gang. Dette er de norske medaljehåpene under OL i Tokyo.

Olympiatoppen har som mål at Norge skal ta åtte medaljer under lekene i Tokyo. Statistikkleverandøren Gracenote tror Norge kommer til å ta fire gull og to sølv.

Jakob Ingebrigtsen er en av utøverne som kan sørge for norsk medaljejubel i Tokyo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

20. juli 2021 21:41 Sist oppdatert 7 minutter siden

Norge endte på 74.-plass på medaljeoversikten fra lekene i Rio de Janeiro i 2016. Da ble fasiten fire bronsemedaljer. Olympiatoppen har nå større ambisjoner enn som så. Målet er åtte medaljer.

Norske utøvere har håp om edelt metall i idretter som friidrett, håndball, roing, skyting og en rekke andre øvelser.

Her får du en oversikt over de norske medaljehåpene.

JAKOB INGEBRIGTSEN: 20-åringen og løperfenomenet fra Rogaland er noe så sjeldent som en norsk utøver som kunne hatt mulighet til å ta OL-medalje i to øvelser. På 5000 meter har han løpt raskest i verden denne sesongen. På 1500 meter har han den tredje beste tiden i verden. I OL skal han i utgangspunktet kun løpe sistnevnte, har han slått fast overfor Stavanger Aftenblad. Det kan fort bli medalje, men nå meldes det at hans erkerival Timothy Cheruiyot likevel er klar for lekene.

FILIP INGEBRIGTSEN: De siste årene har han vært nødt til å konstatere at lillebror har vært best i familien på 1500 meter, men 28-åringen har EM-gull fra 2016 og VM-bronse fra 2017 på merittlisten. Han viste dessuten gryende form på Bislett i juli. Norges mest kjente friidrettsfamilie sender to medaljehåp til Tokyo.

KARSTEN WARHOLM: Mannen fra Ulsteinvik må finne seg i å være storfavoritt på 400 meter hekk etter å ha slettet verdensrekorden på distansen. Men Benjamin Rai henger fortsatt med, og usikkerheten om hva Qatars Abderrahman Samba kan få til, er stor. Han har ikke konkurrert internasjonalt denne sesongen.

Karsten Warholm viste OL-form da han 1. juli satte ny verdensrekord på 400 meter hekk under Bislett Games. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

CHRISTIAN SØRUM OG ANDERS MOL: OL-debutantene i sandvolleyball har ligget helt i verdenstoppen de siste sesongene. De begynte bra med seier i de første turneringene denne sesongen. Senere har det buttet imot. Medalje er målet for de to. For ett år siden ville de vært favoritter.

JEANETTE HEGG DUESTAD og JENNY STENE: Begge de to norske skytterne er i stand til å ta medalje. Det er hårfine marginer, og de har begge skutt bedre enn verdensrekorden. De deltar i to øvelser – 10 meter luftrifle og 50 meter rifle (0.22). I tillegg skal Duestad skyte mixed lag sammen med Henrik Larsen.

HENRIK LARSEN og JON-HERMAN HEGG: Begge kan skyte til medalje dersom det klaffer. De ligger svært nær verdenstoppen. Henrik Larsen har vært den jevneste og beste av de to. Han skal også skyte mixed lagkonkurranse. Begge skal skyte for medalje i to individuelle øvelser – 10 meter luftrifle og 50 meter rifle (0.22).

KJETIL BORCH: Klar medaljekandidat i singlesculler, der tyske Oliver Zeidler og danske Sverri Nielsen er de tøffeste utfordrerne. Borch deltar i OL nummer tre og har erfaring med å stå på pallen sammen med Olaf Tufte i dobbeltsculler i Rio. Vestfoldingens ambisjon er å ta gullet. Han kan klare det. Skal i aksjon i forsøk allerede på OLs åpningsdag 23. august.

KRISTOFFER BRUN/ARE STRANDLI: Sterke kandidater til OL-gullet i dobbeltsculler lettvekt. Har EM- og VM-gull fra før og bronse fra OL i Rio. Dette er Strandlis siste regatta før han legger opp. I juni kom lettvekternes første og siste seier i verdenscupen. Da var duoen 7/100 sekund foran den italienske båten med Pietro Ruta og Stefano Oppo, som blir tøffe konkurrenter også i Tokyo.

OLAF TUFTE, ERIK SOLBAKKEN, MARTIN HELSETH, OSCAR HELVIG: Sitter sammen i dobbeltfireren, der kvartetten kan klare en medalje. Hadde en svak sesongstart, men har funnet rytmen og flyten. For Tufte, som også avslutter sin karriere etter OL, er pallen det eneste som gjelder. 45-åringen hadde aldri satset så mye hvis han ikke mente det var innenfor, og i siste verdenscup kom oppmuntringen i form av en annenplass. Gjengen er outsidere i feltet i OL.

KVINNELAGET I HÅNDBALL: Klar medaljekandidat, også gullkandidat. Laget har to OL-gull fra før og tok bronse i siste OL. Nå har Norge et meget godt lag, og med gull i siste EM ble det en fin opptakt. Samtidig presiserer landslagstrener Thorir Hergeirsson at det er små marginer. Klarer ikke gjengen å være konsentrert i hver eneste kamp, kan det glippe. Laget klarte så vidt OL-kvalifiseringen og var avhengig av andre lands resultater.

Sander Sagosen er den største stjernen på et norsk herrelandslag i håndball som deltar i OL for første gang på 49 år. Foto: Anne-Christine Poujoulat / Pool

HERRELAGET I HÅNDBALL: For første gang på 49 år stiller Norge med et herrelag. De siste årene har landslagstrener Christian Berge bygget opp et lag som har tatt medaljer i EM og VM. Med dyktighet og litt flaks har Norge en tropp som er god nok for pallen. Samtidig er det mange gode herrelag som deltar i Tokyo. Norge har en verdensstjerne i Sander Sagosen, men også en rekke andre spillere som er sentrale på sine profflag. De har ikke deltatt i OL, men har mye erfaring fra tøffe oppgjør.

MARIE RØNNINGEN OG HELENE NÆSS: Stiller i klassen 49-er FX i seiling og har vokst til å bli medaljekandidater. I EM er det blitt gull og to sølv de siste tre årene. I prøve-OL i Japan for to år siden ble det andre plass. Norge har blant annet hatt et treningssamarbeid med New Zealand og Brasil. Sistnevnte, med Martine Grael og Kahena Kunze, vant OL-gull i Rio. Ved siden av disse tre nasjonene nevnes Spania, Danmark og England som medaljekandidater.

Helene Næss og Marie Rønningen tok sølv under prøve-OL i 2019. Foto: Sailing Energy / Handout / NTB

VIKTOR HOVLAND: Norges store håp på golfbanen er tilbake på 11.-plass på verdensrankingen i golf. Dermed tangerer 23-åringen karrierebeste. Nylig ble Oslo-gutten nummer 12 i British Open etter en sterk sisterunde. Han har vunnet turneringer både på PGA-touren og europatouren og er utvilsomt et medaljehåp i Tokyo.

HENRIK CHRISTIANSEN: Han gikk for første gang på fire år glipp av medalje i et mesterskap da han i mai måtte reise tomhendt hjem fra EM. Svømmeren depper ikke av den grunn. Han har medaljer fra VM og EM på merittlisten. Han deltar i sitt andre OL i visshet om at han har medaljesjanser. Under OL i Rio endte han sist i finalen på 1500 meter. I Tokyo prioriterer han 800 meter og 1500 meter.

ANITA YVONNE STENBERG: Det er gått 25 år siden sist Norge hadde en OL-deltager i banesykling. I 1996 var det May Britt Våland som deltok i Atalanta. I Tokyo er Stenberg Norges håp i velodromen. Hun tok bronse i poengrittet under VM i Berlin i 2020. OL-øvelsen omnium er en sammenlagtøvelse som består av fire øvelser: scratch, tempo race, eliminasjonsritt og poengritt.

Tobias Foss leverte et knallsterkt resultat da han ble nummer ni sammenlagt i Giro d’Italia. Foto: Jennifer Lorenzini / Reuters

TOBIAS FOSS: Han har allerede markert seg som et navn å se opp for. I mai ble syklisten nummer ni i sammendraget i Giro d’Italia. Det var ny norsk bestenotering i treukersrittet. Herrene sykler fellesstart i Tokyo lørdag 24. juli, mens temporittet går onsdag 28. juli. Dersom alt klaffer på sistnevnte, kan 24-åringen ta medalje.

RICHARD ANDRÉ ORDEMANN: Som eneste nordiske land har Norge to medaljer i taekwondo fra tidligere olympiske leker. Trude Gundersen tok sølv under Sydney-lekene i 2000. Nina Solheim gjorde det samme i Beijing i 2008. 16 utøvere stiller på matten i klassen under 80 kilo i årets leker. Ordemann er ranket som nummer én i denne vektklassen og ser på seg selv som en joker.

KRISTIAN BLUMMENFELT: 27-åringen fra Bergen er Norges store medaljehåp i triatlon. Blummenfelt har tatt 10 seire i ITU World Triathlon Series så langt i sin karriere. Han er nå nummer to på verdensrankingen, bak spanjolen Mario Mola. I Rio i 2016 ble han Norges første utøver i triatlon. Da ble han nummer 13. Når han i Tokyo skal gjennom 1500 meter svømming, 40 km sykling og 10 km løping, er det med mål om gull, fortalte han nylig til Aftenposten.

Fire gull og to sølvmedaljer?

Statistikkleverandøren Gracenote har laget sin egen spådom før lekene i Tokyo. Tjenesten mener det er «historiens mest vriene OL å spå utfallet av». Prognosen er utarbeidet blant annet med utgangspunkt i statistikk og resultater fra de siste månedene.

Selv om det er vanskelig å spå, har Gracenote forsøkt. Tjenesten har ført opp Karsten Warholm, Kristian Blummenfelt, duoen Anders Mol og Christian Sørum, samt håndballkvinnene som gullvinnere.

I tillegg tar Jakob Ingebrigtsen sølv på 1500 meter, mens Kjetil Borch tar sølv i singlesculler, spår statistikktjenesten. Før vinter-OL i 2018 spådde Gracenote at Norge skulle ta 14 gullmedaljer. De fikk rett.