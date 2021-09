Østberg håper på Beijing-OL: – Jeg kan ikke grave meg ned

Ingvild Flugstad Østberg (30) sier at hun fortsatt har troen på å rekke OL i Beijing. Hun uttaler at formen er «ganske bra».

Ingvild Flugstad Østberg (i midten) var hjertelig til stede da Therese Johaug nylig lanserte sin egen velvære-serie. T.v. Heidi Weng og t.h. Marit Bjørgen.

23. sep. 2021 21:58 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det kommer fram i et sjeldent intervju med langrennsstjernen, i Moss Avis.

Det er første gang siden i sommer hun uttaler seg. Østberg innrømmer at hun helst skulle ha vært sammen med de andre landslagsjentene og trent.

For en drøy måned siden uttalte langrennssjef Espen Bjervig til VG at «helsesituasjonen til Ingvild er ikke bra nok for Toppidrettsveka eller høydeopphold i Italia». Hun konkurrerte heller ikke i forrige sesong.

Østberg uttalte seg ikke selv om situasjonen, men nå har Gjøvik-kvinnen møtt Moss Avis i forbindelse med en sponsoravtale med eiendomsmeglerkjeden Remax. Der snakker hun om det å komme tilbake for fullt i langrennsløypa:

– Det er ingen tvil om at det er det jeg aller helst vil. Jeg håper jo det kan skje så fort som mulig, og at jeg kan nå OL i Beijing neste år. Men jeg kan ikke garantere noe.

Les også Satser millioner på Johaug: Skal bli velværedronning

På spørsmål fra Moss Avis om hun har troen, svarer Ingvild Flugstad Østberg:

– Selvfølgelig. Jeg trener veldig bra nå, og formen er ganske bra, den er det. Samtidig skulle jeg selvfølgelig aller helst ha vært med på høydesamling med de andre på landslaget. Men jeg kan ikke grave meg ned. Jeg trener med jentene når jeg er hjemme og de er i Oslo. Jeg gjør alt jeg kan for å komme på startstreken i OL i 2022, sier hun til avisen.

Espen Bjervig uttalte i august til VG at Østberg «får kontinuerlig oppfølging av helseteamet vårt og Olympiatoppen».

Les også Bolsjunov-trøbbel fortsetter: – Måtte opereres

Østberg, som fyller 31 år i november, tok fem VM-medaljer i Seefeld i 2019, tre sølv og to bronse.

21. november 2019 holdt Østberg pressekonferanse foran den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen og fortalte at hun hadde fått startnekt av helsemessige årsaker.

– Jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er kjedelig og beklagelig. Grunnen er helsemessige årsaker, der ikke alle krav i helseattesten er innfridd. Derfor er det beste for meg å stå over skirenn. Jeg har trent veldig bra og gledet meg. Jeg har vært frisk, skadefri og i god form. Jeg skulle helst startet, sa Østberg da.

Hun gikk ingen skirenn sist vinter. I november 2020 skrev hun i en e-post til sine sponsorer at «jeg vil dessverre ikke gå noen skirenn denne sesongen, noe som selvsagt er kjedelig. Det er tross alt det jeg jobber knallhardt for hver dag og det jeg elsker å gjøre».

I mars 2020 pådro Østberg seg et brudd i hælen og måtte avslutte sesongen foran Holmenkoll-helgen. Sommeren 2020 fikk hun et tretthetsbrudd i ankelen.

– Over tid har ikke balansen mellom trening, hvile og ernæring vært optimal, sa Østberg den gang.