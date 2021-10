Langrennsstjernens skadedrama: – Jeg besvimte

Svenskenes langrennsstjerne Linn Svahn (21) røper i en TV-dokumentar at smellen hun pådro seg etter et fall i verdenscupen forrige sesong var mer alvorlig enn hun ga uttrykk for. Den kan påvirke OL-starten om tre måneder.

FIASKO: Sveriges sprintekspert Linn Svahn mislyktes i VM i Oberstdorf forrige sesong (bildet), høyst sannsynlig på grunn av en alvorlig skulderskade hun pådro seg noen uker tidligere. Hun ble sist i semifinalen i VM.

– Jeg har besvimt to ganger i mitt liv, og det var en av gangene, forteller hun i SVT-dokumentaren «Bäst när det gäller», ifølge Aftonbladet.

Krasjen, fallet og skulderskaden hun pådro seg som følge av det, skjedde i forbindelse med verdenscupen i svenske Ulricehamn 6. februar forrige sesong. Den svenske sprintspesialisten - som før den konkurransen hadde fire strake seirer i verdenscupen - falt i en liten utforbakke. Da hun kom i mål, rant det blod fra hennes høyre øyebryn.

TV-bildene viser at hun i møte med svenske ledere i målområdet avfeide krasjen og hodeskaden som ubetydelig og ufarlig.

– Det er ikke farlig. Jeg slo bare i bakhodet. Det skjedde sånn, sier hun og viser bokstavelig talt at nakken hennes fikk en sleng - en whiplash.

– Det var en krasj. Ikke mer enn det. Men det ble følger som jeg ikke trodde det ville kunne bli av en sånn krasj, sier hun.

Linn Svahn ville ut i sporet igjen for å trene intervaller. Men trenerne frarådet henne å gjøre det. Det var nok bra. For da Linn Svahn kom tilbake til hotellet, forsto hun etter hvert hvor alvorlig skaden var.

– Jeg hadde litt vondt i hodet og nakken og sånt. Det var ingen merkverdigheter. Men da jeg senere sto i dusjen og ikke klarte å vaske håret, fordi jeg ikke kunne løfte armen over hodet, forsto jeg at det kanskje ikke var superbra. Skulderen var ganske begrenset, uttaler hun i «Best når det gjelder».

Hun vedgår at skaden i skulderen var smertefull. Da den ble undersøkt av en lege besvimte hun fordi smertene var så store.

– Jeg sluknet bare, Linn Svahn.

21-åringen stilte til start i VM, men skulderen hennes fungerte ikke som den skulle. Mesterskapet i slutten av februar endte med voldsom nedtur for Svahn. Gullfavoritten kom i mål som siste kvinne i semifinalen.

Skaden har vært vanskelig å diagnostisere. Den har tatt lang tid å rehabilitere. I september ble det foretatt et inngrep i Svahns skulder. Ifølge Aftonbladet rehabiliteres den slik den skal. Men avisen påpeker at tiden frem til OL er knapp.

Linn Svahn er forhåndsuttatt til vinterlekene i Beijing i februar.