Fossesholm gråt av glede etter en tung høst: – Det er ikke fett

LILLEHAMMER (VG) Først ble Helene Marie Fossesholm (20) nummer fire sesongdebuten i Lillehammer. Så kom tårene.

SLITEN OG GLAD: Helene Marie Fossesholm ble nummer fire på 10-kilometeren i Lillehammer lørdag.

4. des. 2021 16:56 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag får hun tillit som ankerkvinne i den eneste stafetten før OL.

Hun oppsummerer denne høsten slik: – Når du er langt nede fra før, så blir du bare trykket enda lenger ned.

Fossesholm var bare 4,7 sekunder fra pallen på 10 kilometer friteknikk i Lillehammer.

– Jeg har ikke klart å ringe noen ennå, jeg, sa en gråtende Fossesholm til VG en halvtime etter at hun kom i mål.

Det var så mye følelser. Lettelse og glede over å være tilbake i toppen.

– Jeg legger mye press på meg selv og har for mye forventninger til meg selv, men jeg har måtte legge det litt til side. Jeg kunne ikke ha de største forventningene. Jeg vet det ikke har fungert optimalt, og da kan det svinge mer, sier Fossesholm.

Hun har avbrutt en høydesamling og stått over en annen landslagssamling i høst. Under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen kom hun aldri til start. Hun fikk ikke lov av landslagstrenerne å reise til Finland for å gå verdenscupåpningen forrige helg.

– Jeg er min egen ekspert

Derfor var 4.-plassen en enorm opptur. For Fossesholm føler at langrennsekspertene har vært negative og snakket henne ned.

– Det er mange eksperter der ute som tydeligvis har mer peiling på min egen kropp enn meg selv. Når du er langt nede fra før, så blir du bare trykket enda lenger ned. Det er ikke kjempefett det, men da må du bare kaste det over skulderen og lytte til de som står deg nærmest, som faktisk har peiling, sier Fossesholm til VG.

Søndag skal hun ut på sisteetappen på stafetten. Tiril Udnes Weng, Heidi Weng og Therese Johaug går de tre første etappene.

Fakta Norges stafettlag søndag Norge 1, herrer: Erik Valnes, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo

Norge 2, herrer: Pål Golberg, Martin Løwstrøm Nyenget, Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen

Norge 1, kvinner: Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm

Norge 2, kvinner: Maiken Caspersen Falla, Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga, Lotta Udnes Weng.

NRK sender rennene. Vis mer

I MÅL: Helene Marie Fossesholm fortalte etter rennet lørdag at kroppen endelig spilte på lag.

Hun innrømmer at det har kostet at mange har en mening om henne. Lørdag gikk hun fra intervju til intervju og gråt. Hun tok seg god tid. Lot følelsene komme ut. 20-åringen lo litt av seg selv da hun sa at hun kanskje ikke så veldig glad ut.

– Jeg har ikke noe behov for å prate med ekspertene. Jeg er min egen ekspert, så kan de få mene det de mener, så kan jeg gå fort i sporet og prate på den måten, sier Fossesholm.

Hun takker Therese Johaug som har støttet henne med meldinger, oppmuntringer og råd gjennom en tung høst.

Johaug ble nummer to i Lillehammer lørdag, slått av Frida Karlsson med 0,3 sekunder. Amerikanske Rosie Brennan kom på plassen foran Fossesholm.

– Jeg vil gå fort på ski jeg også. Det er det jeg jobber for hele året. Og det jeg kanskje har vært litt ivrig på tidligere på høsten, sier Fossesholm.

– Dette betydde mer enn jeg kunne drømme om, sier Fossesholm.

