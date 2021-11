Haga slo tilbake, nå må hun ut på leting

BEITOSTØLEN (Aftenposten): For seks måneder siden ble hun vraket fra landslaget. Nå er hun kanskje på vei til verdenscup igjen.

Ragnhild Haga går over målstreken på Beitostølen søndag. Det ble en tredjeplass og hun nærmer seg en plass på verdenscuplaget.

21. nov. 2021 14:03 Sist oppdatert nå nettopp

Hun ble olympisk mester for snart fire år siden. Ragnhild Haga var 26 år gammel og hadde sine beste år som langrennsløper foran seg. Trodde hun. Men det ble tre sesonger med mange skuffende resultater.

Til slutt gikk det ikke lenger. I vår mistet hun plassen fra landslaget. Å være på landslag i Norge betyr mye. Du har sportens største støtteapparat rundt deg, og du har fordel i uttak til sesongens første verdenscuprenn.

Viktig formtopp

Alle disse fordelene forsvant. Men Ragnhild Haga bestemte seg for å satse videre. Hun har jobbet hardt for å være i form til sesongåpningen på Beitostølen. For løpere utenfor landslaget vil et godt resultat her være sesongavgjørende.

Lørdag ble hun nummer fem på 10 km klassisk. Men hun er best i fristil. Og søndag slo hun til med en tredjeplass på 10 km bare slått av suverene Therese Johaug og Heidi Weng. Dermed ble hun plutselig veldig aktuell til verdenscupåpningen i Ruka.

– Det er veldig morsomt å få det til når det virkelig gjelder. Jeg føler jeg er omtrent der jeg håpet på å være, sa hun etter løpet. Hun visste at hun hadde fått seg inn i diskusjonen til verdenscup. Det betyr noen logistiske utfordringer.

God søknad

Landslagstrener Ole Morten Iversen ville ikke dele ut plass i verdenscupåpningen i Ruka søndag ettermiddag. Uttaket blir ikke kjent før mandag formiddag.

– Men gode løp er gode søknader om å få gå verdenscup, sa han.

Ragnhild Haga vet godt at hun er svært nær en plass i troppen. Kanskje hadde hun fått beskjed allerede søndag ettermiddag.

– Dersom det blir tur må jeg begynne å samle sammen skiparken min fra forskjellige steder. Jeg har jo vært vant til at den har vært i smøretraileren. Nå er den spredt på flere steder, fortalte hun etter løpet.