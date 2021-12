Iversen om Norges argeste konkurrent: Kommuniserer med vold

Emil Iversen (30) ser ikke for seg at han og Aleksandr Bolsjunov (24) blir venner.

KLARE FOR NYE DUELLER: Emil Iversen og russiske Aleksandr Bolsjunov er to av de største stjernene i langrenn.

2. des. 2021 08:55 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

De norske løperne har tilbragt mye tid sammen med Aleksandr Bolsjunov i langrennsløypene og på pallen de siste årene. Sist helg møttes de igjen under verdenscupåpningen i Finland. Bolsjunov har tatt ledelsen i verdenscupen med en seier og en 3. plass på de tre første rennene. Til helgen møtes de på Lillehammer.

VG spurte Emil Iversen foran sesongen hvordan han kommuniserer med Norges største konkurrent, siden Bolsjunov bare snakker russisk.

– Han gjør det ofte med vold, enten så river han i oss, eller så slår han oss på skulderen. Han kvalte jo nesten Sjur Røthe i mixed zone i Lahti live på NRK. Så vi har forskjellig måte å gjøre det på, sier Iversen til VG.

– Rev ham ned

Iversen ble verdensmester på femmila foran Bolsjunov i mars.

– Bolsjunov er litt sånn som dunker på skulderen og han river i oss, han løfter på folk og klemmer. Som da Nossum skulle gratulere ham med seieren på femmila i Holmenkollen, da tok Bolsjunov tak i hånden hans og rev ham ned i bakken. Han er litt voldelig. Ikke sånn at han skal slå oss ned, men han er røff i væremåten og han er tøff i feltet, han har kjørt ned flere løpere, sier Iversen.

Iversen forventer hatmeldinger fra Russland etter uttalelsene.

– Men det lever jeg fint med, sier Iversen.

VG spurte Aleksandr Bolsjunov og kona Anna Zjerebjatjeva om intervju etter to renn i pressesonen i Ruka, men beskjeden tilbake var «no english», mens han tuslet forbi i godt humør. Det eneste han uttalte i farten var at formen var «så-så». VG fikk heller ikke tak i den russiske skipresidenten Jelena Välbe på stadion.

VG har også sendt Marcus Cramer, som er en av trenerne i det russiske landslaget, en sms for å få en kommentar til Iversens uttalelser torsdag 18. november. VG har også ringe gjentatte ganger, sist torsdag 25. november, uten å få svar.

Iversen tror ikke det hadde utgjort noen særlig forskjell om de hadde snakket samme språk.

– Bolsjunov opplever jeg mer og mer som en vegg. Å si noe til ham, det går bare rett gjennom uansett. Så selv om han hadde skjønt hva jeg hadde sagt, så tror jeg ikke jeg hadde giddet å bruke energi på det. Han kjører sitt eget løp. Han gjør det på sin måte, så får vi gjøre det på vår. Vi får klare oss uten for mye kommunikasjon, sier Iversen.

Hans Christer Holund håper Bolsjonov går fort denne sesongen, og at det blir mange reale dueller.

– Det er vel litt humor i det Emil sier. Men Bolsjunov er en stor og sterk fyr, og det vet han selv også, sier Holund til VG.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tar Bolsjunovs fyring litt ned.

– På lik linje med mine løpere, så er det adrenalin som møter testosteron i viktige dueller, da blir det alltid litt fyring. Sånn er det i andre idretter også, sier Nossum til VG.

Her klikket Bolsjunov etter at seieren i Ski Tour glapp i Granåsen for snart to år siden:

Les også Bolsjunov slo etter finske Mäki: – Langt over grensen

Bolsjunov tok sine første mesterskapsmedaljer i forrige OL. Da tok han tre sølv og en bronse. Deretter er det blitt åtte VM-medaljer. Det første, og så langt eneste gullet, kom på 30 kilometer fellesstart med skibytte i Oberstdorf.

– Jeg er veldig glad vi har ham som konkurrent, men han er ikke den jeg har mest lyst til å henge med på fritiden. Vi er ikke som to dråper vann utenfor skiløypa, sier Iversen til VG.

Les også Sjekk Bolsjunovs liste over kontroverser: – Umoden som person og uferdig rent taktisk

– Men jeg er veldig glad for at han er så god som han er. Som i Oberstdorf-VM, så var det jo nordmenn mot ham. Hadde ikke han vært der, så hadde det nesten blitt som et norgesmesterskap. Han er veldig viktig for sporten. Og han er kanskje den beste distanseløperen de siste årene, sier Iversen.

På sin egen bryllupsfest i vår var Bolsjunov en meget glad mann, og tok av på dansegulvet:

Iversen mener Bolsjunov gjør hele det norske laget skjerpet.

– Hadde ikke han vært der, så kunne vi trent halvparten og likevel hatt grei kontroll på svenskene. Bolsjunov er der, og da må vi prøve og finne marginer overalt og gjøre det beste hele tiden. Det tror jeg er viktig for at vi er så gode, sier Iversen.

– Svak og fæl person

30-åringen fra Meråker har litt kontakt med Gleb Retivykh som tok VM-bronse med Bolsjunov på lagsprinten i Oberstdorf. De konkurrerte begge i junior-VM i Otëpää i 2011, og melder litt på WhatsApp siden han kan litt engelsk.

– Men Ustjugov og Bolsjunov og de største stjernene, dem går det ikke an å kommunisere med, dessverre. Eller dessverre, det går fint for meg, sier Iversen og ler.

LITT BAK: Aleksandr Bolsjunov vant 15 kilometer klassisk under verdenscupåpningen i Ruka for tre år siden, foran Emil Iversen.

Etter VM-gullet på femmila har Iversen opplevd at det er mange russere som har forsøkt å kommunisere med ham på sosiale medier. Hat og hets har kommet i kommentarfeltene, ifølge Iversen.

– Jeg får fortsatt meldinger om at jeg er en svak og fæl person som tok imot gullet i Oberstdorf. Det verste jeg fikk fra Russland var kanskje at jeg var en pedofil astmatiker. Jeg blir ikke lei meg. Det er mye rart som kommer derfra, sier Iversen.

Han bruker tilbakemeldingene fra russerne som motivasjon, selv om det er mye av det han ikke forstår, da det står på russisk.

– Det er mye komisk der, som at kong Harald betaler for resultatene, sier Iversen og ler.

Kommende helg er det tre skirenn i Lillehammer: Sprint fredag, 10/15 km lørdag og stafetter søndag.