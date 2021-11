Blir møtt med fordommer fordi hun er kvinne: – Hvorfor i all verden?

Monika Kørra er en av to kvinnelige trenere på landslags- og regionsnivå. Hun foreslår flere endringer for å øke kvinneandelen.

Juniorlandslagstrener Monika Kørra mener det er organiseringen av treneryrket på elitenivå er problematisk: – Det er ikke vanskelig å komme i posisjoner, men heller hverdagen som trener.

6. nov. 2021 09:30 Sist oppdatert 45 minutter siden

– Jeg har møtt motstand både på klubbnivå og der jeg er nå. Det er rart å tenke på hvor mange ganger jeg blir spurt om jeg kun er trener for juniordamene. Det virker som alle tar for gitt, selv i 2021, at jeg kun trener jentene og ikke guttene. Men hvorfor i all verden kan ikke jeg trene menn?

Det sier Monika Kørra til Adresseavisen. Hun er trener for juniorlandslaget i langrenn.