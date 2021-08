Klæbo varsler kynisk OL-oppladning: – Jeg tar ingen unødvendige sjanser

SJUSJØEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) vil droppe skirenn før OL, om han mener det er for stor risiko å reise. Samtidig har han bestemt seg for å ta et kynisk valg om det trengs, for det er fire skirenn han «må» gå før OL.

VINNERSKALLE: Johannes Høsflot Klæbo har OL i Beijing i sikte. Han tok tre gull i forrige OL. Tirsdag møtte han pressen på Sjusjøen.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Klæbo har senket skuldrene i sommer. Han har fått vaskinestikk i armen, og tatt en titt på livet utenfor egen boble. Men tirsdag noterte Norge høyeste smittetall siden 21. mai, så nå er skuldrene på vei opp igjen.

– Nå som smittesituasjonen tar seg opp litt i Trondheim, så er jeg den første til å kutte ned på det som er en form for risiko. Har jeg en kompisgjeng som har vært ute og tatt seg en fest på fredag, så treffer ikke jeg dem på lørdag, jeg treffer dem ikke søndag heller. Om jeg treffer dem, så er eneste alternativ ute på golfbanen med avstand, sier Klæbo til VG.

Les også Slik er Klæbos «helvetesuke»: – Helt på grensen

Tirsdag var Klæbo mentor på samlingen «Morgendagens helter» med talenter fra Norge og utlandet på Sjusjøen. Der måtte alle ha med seg fersk negativ coronatest for å være med.

– Håper OL blir strengt

24-åringen fra Byåsen i Trondheim har lagt listen høyt, i tre strake mesterskap har han reist hjem med tre gull. I Oberstdorf var han også først over målstreken på femmila, men ble disket. Om under et halvt år tennes OL-ilden i Beijing. Han ser ikke bort fra at OL i Kina blir uten publikum, på samme måte som i Tokyo.

– Jeg håper egentlig OL blir strengt. Det verste som kan skje er smitte inn i en gruppe, da er det kjørt, sier Klæbo.

Forrige sesong sto de norske løperne over flere verdenscuphelger og Tour de Ski.

– Kommer til å stå over verdenscuprenn nå også?

– Ja, det gjør jeg. Om jeg mener det er risiko for det jeg skal gjøre i OL, så kommer jeg til å gjøre det, svarer Klæbo.

Slik reagerte Klæbo da hans svenske konkurrent dummet seg ut på VM-sprinten:

Men det er noen få skirenn Klæbo «må» gå før OL – nærmest uansett hvordan han skal komme seg dit. Langrennsarenaen i OL ligger på 1800 meter, og dét er ingen lek. Ingen renn i verdenscupen i Europa går så høyt. I tillegg har Klæbo minimal erfaring med høyde.

– I Davos og de første dagene av Tour de Ski går løpene høyt. Jeg må skaffe meg en form for erfaring. Der kommer jeg til å være kynisk, sier Klæbo til VG.

Davos ligger på rett over 1500 meter, mens Lenzerheide som starter Tour de Ski ligger på rett under 1500 meter. Det er sprint og 15 kilometer friteknikk i Davos 11. og 12. desember, mens det er sprint og 15 kilometer klassisk i Lenzerheide 28. og 29. desember.

I jakten på VM-gull i Oberstdorf levde Klæbo et liv nærmest i isolasjon sammen med pappa Håkon og morfar Kåre. Det var et liv han ikke hadde klart over lang tid. Det ble forbannet kjedelig, som han sier selv.

TRENTE MED TALENTENE: Johannes Høsflot Klæbo og Helene Marie Fossesholm var sammen med unge talenter under prosjektet «Morgendagens helter» på Sjusjøen tirsdag. Langrennssjef i skiforbundet Espen Bjervig (t.h.) var også til stede.

Ingen hvilepute

Nå har han hatt en fin sommer. Han var til og med på ferie i hovedstaden.

– Jeg var til og med ute på restaurant to ganger, det er fryktelig lenge siden sist. Det var rart. Uvant. Men den uken var det nesten ikke smitte i Oslo. Det har vært en fin sommer med snille smittetall. Jeg mangler én dose for å være fullvaksinert, sier Klæbo.

Før han kjapt legger til at vaksinene ikke er en hvilepute. For coronaviruset kan spre seg uansett. For en langrennsløper som skal kjempe om OL-gull på alt fra sprint til 50 kilometer, så må lungene fungere optimalt, og coronaviruset er en åpenbar fiende.

– Jeg tar ingen unødvendige sjanser, sier Klæbo.

Det er drøyt tre måneder til verdenscupåpningen i Ruka i Finland 26. november.