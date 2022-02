Russisk skribent om dopingspørsmål: – Det var på høy tid

ZHANGJIAKOU (VG) Aleksandr Bolsjunov (25) ble provosert av dopingspørsmål etter oppvisningen på tremila. Skribent Mikhail Tsjepalin i den russiske nettavisen Championat forstår mistanken.

GULLVINNER: Aleksandr Bolsjunov var i en egen klasse under 30 kilometer med skibytte.

– Man blir ikke bare olympisk mester. I løpet av de siste årene har jeg bevist styrken min i hvert løp. Når jeg hører ordene om mistenkt doping, kaster jeg opp, sa Bolsjunov på pressekonferansen etter gullet på tremila.

Russeren fikk spørsmål om dopingbruk fra amerikanske Nathaniel Herz, i magasinet «Faster Skier». Herz mente spørsmålet var berettiget på grunn av utklassingen og det tidligere, beviste statsstyrte dopingprogrammet til Russland.

Bolsjunov avviste dopingbruk og sa at år med trening ligger bak det oppsiktsvekkende løpet.

Skribenten Mikhail Tsjepalin i russiske Championat forstår spørsmålet veldig godt gitt Sotsji-skandalen og mener «det var på høy tid» å spørs om det.

«Vi i Russland har alltid (og spesielt de siste årene) på en eller annen måte skammelig behandlet temaet doping. (…) Amerikaneren nærmet seg Bolsjunov rolig og stilte et direkte spørsmål – dette er normalt. Slike spørsmål stilles med jevne mellomrom til nordmenn, amerikanere og alle andre», skriver Tsjepalin.

Han uttrykker at alle i Russland vet at Bolsjunov er en ideell utøver og at trening er nøkkelen. Men han mener Bolsjunov sendte et viktig signal med sitt svar, som ansiktet til det russiske laget.

«Faktisk var det på høy tid at en av våre ledende idrettsutøvere fikk dette spørsmålet, og kunne gi et entydig, forståelig og skarpt svar på det», skriver Tsjepalin.

Skribenten mener at verden oppdater russiske idrettsutøvere som «onde og tilbaketrukne krigere», noe som ikke er forstått i Russland. Årsaken, ifølge Tsjepalin, er at russerne kommuniserer lite med andre på grunn av engelskferdigheter.

«I den situasjonen russisk idrett befinner seg i, er dette veldig viktig», skriver Tsjepalin.

Dmitrij Gubernijev, Russlands mest kjente sportskommentator fra Matsj TV, ristet derimot på hodet over spørsmålet.

– Min amerikanske kollega som stilte et sånt spørsmål, er en idiot. Hva skal han spørre mer om? Selv nordmennene har forstått det.

– Jeg fikk flere henvendelser mot slutten av løpet fra personer som mente at dette kunne være doping. Samtidig forstår jeg at Bolsjunov reagerer. Det er ingenting ved ham, når man ser karrieren hans de siste årene, som tilsier at han er dopet i dag. Men historikken til Russland og hans prestasjon her i dag mener jeg legitimerer spørsmålet, sa journalisten Herz til VG.

Russland konkurrerer under flagget til den russiske olympiske komité og får ikke nasjonalsangen avspilt etter Bolsjunovs gull. I Beijing-OL heter det ikke Russland, men «ROC», den Russiske olympiske komité.

Det er en straff etter dopingbruken rundt Sotsji-OL. NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt mener straffen er altfor mild og at russerne ikke burde fått deltatt i OL i Beijing.

«Aleksandr Bolsjunov tok et så fortjent gull som det nesten er mulig. Problemet er bare at han og de andre russiske utøverne aldri burde fått stått på startstreken i dette OL», skriver Saltvedt.

Therese Johaug vant kvinnenes 15 kilometer med skibytte lørdag, hennes første individuelle OL-gull. Etter triumfen ventet overskriften «Beijings 2022s first gold pedal son by convicted doper Therese Johaug» i den britiske storavisen The Guardian.

– Jeg bryr meg ikke. Det preller av meg for å si det slik. De skal få mene det de mener og skrive det de gjør. Men jeg står godt i meg selv og vet godt hva jeg selv har gjort. Det der har jeg lagt oppi en kiste og lagt lokk på, sa Johaug til VG.

Hun fikk en dopingdom som gjorde at hun mistet VM i 2017 og OL i 2018.