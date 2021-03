Klæbo kan møte Bolsjunov til ny femmilsduell søndag

Johannes Høsflot Klæbo er tatt ut til verdenscupavslutningen i Engadin. Der kan det bli ny femmilsduell mot russiske Aleksandr Bolsjunov.

VM-DRAMA: Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov lå an til å spurte om VM-gullet på femmila. Emil Iversen (bakerst) er foreløpig utropt til vinner. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

8. mars 2021 17:55 Sist oppdatert 25 minutter siden

Klæbo er en av ni norske herrer som er tatt ut til helgens 15 km klassisk fellesstart og 50 km jaktstart (fri teknikk) i sveitsiske Engadin. Der ligger det til rette for nye dueller mot Bolsjunov – som vil få tildelt trofeet som sammenlagtvinner i verdenscupen for sesongen 2020/21 om han stiller i Sveits.

– Det er klart at oppladningen ikke er ideell, men han er klar for konkurranser igjen. Så får vi se hvordan det blir, sier pappa Haakon Klæbo.

Aleksandr Bolsjunovs stav gikk i stykker da det skulle spurtes om femmilsgull i VM søndag. Skylden fikk Johannes Høsflot Klæbo. Nordmannen gikk først over målstreken. Deretter fulgte Emil Iversen og Bolsjunov. Klæbo ble imidlertid diskvalifisert etter en russisk protest. Rennjuryen avviste Norges motprotest, noe som førte til at Emil Iversen ble stående som vinner og at Bolsjunov rykket opp til sølvplass.

Siste ord er imidlertid ikke sagt i VMs største drama.

Nå jobbes det med en anke fra Norges skiforbund. Den må leveres innen 48 timer fra svaret ble kjent, altså rundt 16.30 tirsdag.

– Vi må lage en formell anke. Juryen mener Johannes gjør en obstruksjon på Bolsjunov. Det mener ikke vi, sa landslagssjef Espen Bjervig etter løpet.

Han jobber sammen med Klæbo, sprintlandslagstrener Arild Monsen, Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Skiforbundet og Torbjørn Broks Pettersen, som er Skiforbundets mann inn i regelkomiteen til Det internasjonale skiforbundet (FIS), med å vurdere saken.

– Når det gjelder ankesaken, så ønsker vi ikke å kommentere den ytterligere. Norges Skiforbund har satt ned en gruppe gode ressurser som arbeider med ankesaken. Vi har sagt hva vi mener om den saken, så får det være opp til FIS å ta endelige stilling til anken når den kommer, sier Haakon Klæbo.

Fakta Tidslinjen Klokken 15.10: Johannes Høsflot Klæbo går i mål foran Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov. Rett etter målgang leverer russerne protest. Klokken 16.05: Klæbo diskes av juryen. Norge leverer motprotest umiddelbart. Klokken 16.25: Norges motprotest avvises av juryen. Iversen rykker opp som vinner. Klokken 16.35: Langrennssjef Espen Bjervig varsler at Norge vil komme med en anke. Den må leveres innen 48 timer. Vis mer

I tillegg til Klæbo, vil også Harald Østberg Amundsen, Pål Golberg, Hans Christer Holund, Jon Rold Skamo Hope, Simern Hestad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Daniel Stock og Erik Valnes gå.

På kvinnesiden stiller disse til 10 km fellesstart (klassisk) og 30 km jaktstart (fri teknikk):

Hedda Østberg Amundsen, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Marte Skaanes, Anna Svendsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng.