Fire løpere tjente mer enn Johaug og Klæbo

Konkurrentene tjente godt på at de norske langrennsstjernene ikke deltok i Tour de Ski og sto over store deler av verdenscupen.

BEST: Jessica Diggins vant verdenscupen sammenlagt, og fikk krystallkulen etter verdenscupavslutningen i Sveits midt i mars. Diggins var 268 poeng foran Julia Stupak. Therese Johaug ble beste norske dame på 9. plass. Foto: GIAN EHRENZELLER / KEYSTONE

Aleksandr Bolsjunov og Jessica Diggins troner øverst på premiepengelisten til Det internasjonale skiforbundet når langrennssesongen er over. Bolsjunov topper listen, over en halv million kroner foran Diggins.

Dette er de ti damene og herrene som tjente mest sist sesong:

Aleksandr Bolsjunov (Russland): 2,019 mill. kr.

Jessica Diggins (USA): 1,448 mill. kr.

Julija Stupak (Russland): 1,026 mill. kr.

Ebba Andersson (Sverige): 837.000

Johannes Høsflot Klæbo: 699.000

Therese Johaug: 577.000

Rosie Brennan (USA): 568.000

Linn Svahn (Sverige): 563.500

Ivan Jakimusjkin (Russland): 531.000

Maurice Manificat (Frankrike): 516.000

Federico Pellegrino (Italia): 498.000

Tatjana Sorina (Russland): 496.000

Denis Spitsov (Russland): 399.000

Anamarija Lampic (Slovenia): 362.000

Artjom Maltsev (Russland): 336.000

Natalja Neprjajeva (Russland): 367.000

Emil Iversen: 311.000

Heidi Weng: 293.000

Gleb Retivykh (Russland): 285.000

Simen Hegstad Krüger: 278.000

VANT VERDENSCUPEN: Aleksandr Bolsjunov med krystallkulen etter verdenscupavslutningen i Sveits 14. mars. Foto: GIAN EHRENZELLER / Keystone

Den største overraskelsen sist sesong var amerikanske Rosie Brennan. 32-åringen hadde ingen individuell pallplassering i verdenscupen før hun klinket til med fem pallplasser, to av dem seirer i Davos i desember. Det plasserte henne 9000 kroner bak Therese Johaug på premiepengelisten.

14 pallplasser

Men de to som tjente mest, Bolsjunov og Diggins, har to ting til felles: De vant Tour de Ski og verdenscupen sammenlagt. For sammenlagtseieren i Tour de Ski fikk de 660.000 kroner hver. En seier i verdenscupen ga 95.000 kroner.

Bolsjunov hadde 14 pallplasser sist sesong, ni av dem seirer. Klæbo fikk fem pallplasser, to seirer.

Norge stilte til start i verdenscupåpningen i Ruka, deretter tok de en pause på over en måned og droppet Tour de Ski på grunn av coronapandemien. Svenskene tok også en liten pause, men var tilbake i Tour de Ski. Jessica Diggins var en av flere som benyttet Norges fravær godt, hun var på pallen åtte ganger i verdenscupen. Johaug fikk fem pallplasser, før hun ble VM-dronning i Oberstdorf:

Under ski-VM sa Johaugs manager Jørn Ernst til VG at Johaug tapte minst fem millioner kroner på coronapandemien i premiepenger og inntekter fra utstyrsleverandører, sammenlignet med VM-sesongen 2019.

– Totalt sett tjener Therese betydelig mindre enn før, for hun har jo knapt gått skirenn denne sesongen. Bonuser og alt blir mye mindre enn før, sa Ernst da.

PS! Helene Marie Fossesholm var sisteårs junior, men har lagt bak seg sitt første år på landslaget. Hun fikk 255.000 kroner i rene premiepenger sist sesong. For stafetthelten fra 2017, Finn-Hågen Krogh, ble det et magert år: 7360 kroner.