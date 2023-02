Emil Iversen står over gjennomkjøring

Emil Iversen går ikke fredagens 20 kilometer fellesstart under Norgescupen.

17.02.2023 08:44

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum fortalte til Adressa sist uke at planen var at Iversen skulle gå tre renn - 20 km fellesstart fri, sprint og 10 km klassisk - under Norgescupen på Åsen.

– Planen er å gå på Åsen i helgen, sa Emil Iversen selv på onsdagens møte med ulike medier.

Men fredag morgen var ikke Emil Iversens navn på startlisten.

– Hvorfor ble det valgt at Emil ikke skulle gå? Hva med resten av helgen?

– Er veldig fornøyd med tingenes tilstand akkurat nå. Så tar vi dag for dag inn mot femmila, svarer Nossum på VGs spørsmål fredag morgen.

Den eneste elite-landslagsløperen på start er Didrik Tønseth.

På kvinnesiden går Helene Marie Fossesholm og Ragnhild Haga fra VM-troppen. Kvinnenes fellesstart kl. 10 og herrenes fellestart kl. 12 kan følges live her.