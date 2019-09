Vebjørn (25) trenar 1000 timer i året. Han har aldri vore topp fem i verdscupen: – Framgang er motivasjonen

Ikkje eit glipptak, ikkje ein konkurrent å sjå, pulsen er fin, pusten likeeins, mjølkesyra óg. Her er ingen teikn til ein snikande kollaps. Skulle det knipa, har han enno litt å gå med.

Langrenn om sommaren kan framstå som eit bilete på eit vellukka løpsopplegg. Men inne i skallen på ein som førebur seg i einsemd på noko som skal skje først når snøen har kvelt graset, kvernar det naturlegvis: Om det er nok, om det er rett, om han burde gjera noko anna. Om det er tilstrekkeleg, det arbeidet han legg ned, til å nå målet.

Ofte tenkjer Vebjørn Turtveit slike tankar.

Rune Sævig

Gjeve skalpar i beltet

Om det er det han tenkjer på, der han fullkoment harmonisk diagonalgår Dalavegen frå Vangsvatnet og like til endes oppe på Hamlagrø, er ikkje godt å vita. Kanskje tenkjer han nede ved Liland at det er bratt og smertefullt, det som ventar. Kanskje tenkjer han når han passerer hoppbakkane oppe ved Ukvitno at han skulle ha valt ein annan idrett.

Nei, heller trur eg han tenkjer, når han gløttar bort på bøen der vegen flatar ut ved Skjeldal, og kreftene framleis fløymer, at det er dette han elskar, det er dette han var esla for, slik somme nettopp på Skjeldal var det før han.

Den siste langrennaren.

Så var det ikkje Kristen som var den siste likevel. Eller Sjur Røthe. Støtt kjem det nye vossingar som aspirerer til ein plass i verdseliten i langrenn, og nærmast ein plass i det feltet er det Vebjørn Turtveit som er nett no. I fjor fekk han gå sju verdscuprenn, med niandeplassen i Cogne som resultatmessig høgdepunkt. Der tok han innersvingen på store namn som Sergej Ustjugov, Alex Harvey, Maurice Manificat og Didrik Tønset.

Men Vebjørn Turtveit har ikkje behov for å skrangla med skalpane han har i beltet sitt, og verdsstjerner kan også ha ein dårleg dag. Turtveit har uansett vist at han har det i seg, og no har han teke konsekvensen, ikkje berre av draumane han ber på, men også av talentet han er velsigna med.

Rune Sævig

Profesjonell

Du anar det når du ser han gå. Viljen han har gått inn i det med. Målretta til siste sveittperle. I kvar einaste av dei rundt tusen treningstimane han legg ned.

– Han er profesjonell. Inntil det kyniske, seier ein av hjelparane, Bjørn Magne Bryn.

– Han gjer jobben samvitsfullt, og lukar ut alt som ikkje tener formålet: Å bli betre, utdjupar han.

Fallskjermhopparen, som sjølv var ein dugande langrennsjunior, er ein frivillig del av det vesle støtteapparatet som Turtveit omgir seg med privat. Bryn følgjer med på mange av hardøktene og nokre av langturane.

No manøvrerer han elsykkelen opp på sida av Turtveit, fiskar fram telefonen og filmar, slik at dei to saman i ettertid kan setja seg ned og studera om dei kan gjera noko annleis teknisk.

Sist sesongoppkøyring prioriterte han kapasiteten. Før denne sesongen er det det tekniske han spesielt har teke tak i.

– Det er motiverande å oppleva framgang, seier Turtveit.

Rune Sævig

Røthe: Hardtarbeidande

Meir enn det ber han ikkje om. Samstundes er han så langt komen i utviklinga si at vidare framgang vil vera einsbetydande med opprykk til sjølvaste verdseliten.

– Vebjørn tok eit stort steg sist vinter. Han er ein hardtarbeidande utøvar som eg trur snart vil vera fast inventar på landslaget, seier Sjur Røthe.

Sambygdingane kjenner kvarandre godt, og Røthe har sjølv gått ein lang veg før han blei stabil i verdseliten. Først med VM-sigrane i Seefeld i år tok 31-åringen det endelege steget. For Vebjørn er han ein verdfull sparringpartnar.

– Vebjørn er veldig ivrig etter å gjera det som skal til. Og så har han funne sine eigne småting som han har veldig tru på. Det byggjer karakter, seier Røthe.

Turtveit smiler lurt. Jau, visst har han noko han trur kan gi han eit fortrinn samanlikna med konkurrentane. Noko som er berre hans. Han har ikkje tenkt å røpa kva det er, for han, om nokon, veit at marginane er små i dette spelet. Så små at ein løyndom, og trua på han, åleine kan gjera ein skilnad.

Rune Sævig

Rune Sævig

Å kjenna seg privilegert

Men det er krydderet i treningskvardagen. Det harde, grunnleggjande treningsarbeidet kjem ingen utanom, som har tenkt seg til topps i kondisjonsidrett.

Som mange andre slike utøvarar, har Vebjørn Turtveit den evna at han kan nyta å ha det litt vondt, og på dagar som denne, med sola fløymande over landskapet, er det jamvel råd å kjenna seg privilegert midt der i motbakken.

For Vebjørn Turtveit er takksemd ei nærliggjande kjensle. Det er berre to år sidan han kom tilbake etter sjukdom. Kyssesjuke sette han ut av spel i sju av ein halv månad. Det tok eit år berre å byggja opp att den fysiske kapasiteten. No er han der han meiner han må vera. Klar til å setja inn toppstøtet.

Men det er utfordrande også, dette livet. Ein av fordelane med å vera på landslaget er at du kan prikka formen til dei store og viktige tevlingane.

– Eg, derimot, må vera i så god form at eg klarer å kvalifisera meg. Samstundes skal eg også vera i god form når eg får sjansen. Det kan vera ein vanskeleg balansegang, seier Turtveit.

Han har dusja no, og duppa i ein halvtime. Livet han lever, er styrt av ambisjonane. I den grad at han må le litt av det sjølv.

Rune Sævig

Rune Sævig

Mor og far i støtteapparatet

– Eg trente to økter på 17. mai, og to på julaftan. Det var kanskje ikkje nødvendig.

Men å leggja seg klokka ti på kvelden, det er det ingen veg utanom. Å bli hekta på ein lineær-TV-serie, kan han ikkje tillata seg.

– Eg er nøye med å få nok søvn. Ni timar, minst. Søvn er heilt avgjerande for restitusjonen, understrekar Turtveit.

Han har sett seg på terrassen i solsteiken. Frå barndomsheimen under Sonvesåsen, der perfekte løyper blir preparert så snart det er snø og gode nok tilhøve til det, er det vidt og vakkert utsyn over Vangsvatnet og Vossebygda. Livet er langt på veg sutlaust her, med far som steller i skiboda, og mor som steller på kjøkenet. Med pensjonistforeldra Ingrid og Trygve som heilhjarta bidragsytarar i støtteapparatet kan Vebjørn konsentrera seg om skigåinga.

– Eg har stilt to vilkår, seier Trygve, far, sjåfør og skismørjar.

– At det skal vera moro, og at det skal vera sunt.

No er det både det første og det andre, så må vinteren visa om det også er det tredje og avgjerande:

Framgangsrikt.