TRONDHEIM: Da Vegard Ulvang vant verdenscupen i 1989-90, sto 12 individuelle øvelser på programmet. 30 år senere er det 43 renn som inngår i verdenscupen.

– Det har eskalert. Vi hadde ti-elleve helger i året. Nå er det et mye tøffere program og flere øvelser. Vi er kommet til et punkt hvor vi presser våre aktive for langt, sier Ulvang, som er leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).