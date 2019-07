Bare herrene skulle få gå det knallharde løpet. Nå snur arrangøren etter kvinnenes protester.

Grunnen er at flere kvinneløpere har sagt at de mener det var «dårlig gjort» av arrangøren å bare ha en herreklasse. Etter at flere toppløpere meldte interesse, innfører nå arrangøren en kvinneklasse i konkurransen som er ny av året.

– Vi tok feil, vi må være ærlig på det. Det var større interesse enn vi tenkte i utgangspunktet, innrømmer sportssjef for arrangementet Arne Idland.

– Vi tenkte at vi kun hadde tid til én start for å teste ut konseptet. Da var det først mest naturlig med en klasse, og da tenkte jeg, som har jobbet med skiskyting i 17 år, å ha en klasse for herrene. Men så ble vi tatt på sengen med at damene protesterte, utdyper sportssjefen.

Mellomløsning var ikke godt nok

Idland og co. åpnet først opp for en mellomløsning med at kvinnene kunne få delta i herreklassen. Men da påmeldingene rant inn innså arrangøren at de måtte ha en egen kvinneklasse også.

– Vi ble tvunget til å opprette en dameklasse. Det er jo en positiv problemstilling at det er et ønske om det, så vi bestemte i dag at vi måtte lytte til damene og ta dem på alvor og lage en egen klasse, sier Idland.

Kvinnene kommer til starte samtidig, og gå sammen med herrene på grunn av det stramme tidsskjemaet, men får nå sin egen klasse med egen resultatliste og premieutdeling i folkehavet som har funnet veien til målområdet tidligere år.

Carina Johansen / NTB scanpix

Langløpseliten, med blant andre Justyna Kowalczyk, Britta Norgren og Astrid Øyre Slind, blir dermed å se i stakekonkurransen. Slind er overlykkelig over at de også får prøve seg.

– Det synes jeg er kjempebra, sier Slind.

– Jeg sa at jeg hadde veldig lyst til å gå rennet, og at jeg ville stille uansett. Det er en god økt og det blir morsomt å se hva jeg er god for, fortsetter hun.

– Blir et helvete

Idland rapporterer at det er cirka ti kvinnelige løpere som har meldt seg per nå. I tillegg har de resterende eliteløperne fått tilbud om å gå stakekonkurransen i stedet for det tradisjonelle motbakkeløpet i skøyting hvis de vil.

– Alle de store langløpslagene kommer med sine beste i både herre- og kvinneklassen, etter det jeg har hørt. Så det blir et tøft løp. Det blir et helvete, men det er morsomt da, sier Slind.

Johansen, Carina / NTB scanpix

Arrangøren har satt et tak på 50 løpere i stakekonkurransen. Herreklassen er fulltegnet og stengt for påmelding. Der ligger det ifølge Idland an til en duell mellom landslagsløper Sjur Røthe og langløpseliten.

Ekstremløpet er over 7,4 kilometer og målgang er på 640 høydemeter. Fra sjøkanten til Øygardstøl, som også kalles «Ørneredet», er det på de siste seks kilometerne en stigning på i overkant av ti prosent.