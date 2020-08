Petter Northug innrømmer alvorlig rusproblem: Derfor oppsøkte han narkomiljøet

Den tidligere skistjernen omtaler rusproblemene som «svært alvorlig og omfattende».

TRONDHEIM: Petter Northug møtte et samlet pressekorps på Clarion Hotel & Congress i Trondheim fredag ettermiddag. Der innrømmet den tidligere skistjernen at han har et alvorlig rusproblem.