35 år gamle Sundby har vært åpen om at langrennskarrieren ikke vil vare i veldig mange år til. Hensynet til familien veier tungt. Sammen med kona Marieke Heggeland venter han sitt tredje barn til våren.

Langrennsveteranen fortsetter definitivt til VM i Oberstdorf om halvannet år, men deretter kan det være slutt. Overfor NTB har Sundby riktignok åpnet for OL i Beijing i 2022, men en eventuell satsing mot vinterlekene i Kina kan bli utenfor landslaget.

Langt klarere er 35-åringen når det blir spørsmål om han blir å finne i langløpssirkuset når han ikke lenger er verdenscupløper.

– Nei. Når det er slutt, er det slutt. Det er jeg ikke motivert for. Jeg har lyst til å være på det øverste nivået, og hvis jeg ikke klarer det, så må jeg finne på noe annet. Det er ingen motivasjon i min hjem til at jeg skal tyne det noe videre. Og det kreves sannsynligvis like mange treningstimer også, sier han til NTB.

Vil vinne Marcialonga

I langløpssirkuset har staking blitt nøkkelen til suksess. Sundby er sikker på at han kunne hevdet seg på den fronten, men andre ting gjør det uaktuelt å satse i Ski Classics.

Bli imidlertid ikke overrasket om Sundby likevel blir å se på toppen av en Ski Classics-seierspall i årene som kommer. Det ligger nemlig i planene til Røa-løperen, selv om det er uaktuelt med full satsing.

– Det er ett langløp jeg har lyst til å gå, og det er Marcialonga. Det ligger på «bucketlisten» å vinne det løpet før jeg gir meg. Det gjør jeg i løpet av to-tre år. Men det blir ikke i vinter, sier han.

Sundby har for øvrig allerede en Ski Classics-seier i beltet. I 2017 vant han Birkebeinerrennet, til tross for at han fikk et ublidt møte med snøen etter å ha blitt påkjørt av en snøscooter underveis.

Holund til Birken

Sundbys landslagskollega Hans Christer Holund har signalisert at han akter å stille til start i neste års utgave av Birkebeinerrennet. Der skal han representere Aukland-drevne Team Ragde.

Holund kan også komme til å gå flere langløp i løpet av vinteren.

– Det er sinnssykt morsomt. Han er verdensmester på femmil og en av de råeste skiløperne i verden nå. Det å ha ham på laget i noen renn betyr mye. Vi vil nok se at flere, både russere og andre norske løpere, trekker mot noen av de lange løpene vi er glade i, sier Anders Aukland til NTB.

Han omtaler Holund som «en av hovedfavorittene» i Birken.

Ragde-sjef Jørgen Aukland håper også å ha Holund til start i Reistadløpet på tampen av sesongen.

– Det å ha med en regjerende verdensmester på femmil er utrolig kult, sier han til NTB.