Åpnet opp for flere skirenn. Nå har hun bestemt seg

Marit Bjørgen gjorde comeback i Vasaloppet for halvannen uke siden. Nå er hun ferdigkonkurrert for sesongen.

Marit Bjørgen ble nummer to i comebacket i Sverige. Foto: Fredrik Hagen/NTB

16. mars 2021 13:19 Sist oppdatert 22 minutter siden

Det bekrefter Jørgen Aukland overfor Adresseavisen. Han er manager for Team Ragde Eiendom, laget som Marit Bjørgen er en del av.

Etter Vasaloppet-debuten, der Bjørgen ble nummer to, åpnet hun opp for å stille til start på tremila under NM del 2 i Granåsen. Tirsdag formiddag ble det imidlertid klart at NM avlyses.