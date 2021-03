Iversens hodebry: – Den kjedeligste delen av jobben min

Det blir et trønderfritt stafettlag i Oberstdorf torsdag.

Ole Morten Iversen sier det er viktig for ham å kunne argumentere godt for stafettuttaket: – Men det trenger ikke å være enkelt. Foto: Richard Sagen

OBERSTDORF: – Det er ingen kriterier for hvem som får gå stafett for Norge. Vi setter sammen et lag som vi tror skal slå så mange nasjoner som mulig. Alt baseres på en helhetsvurdering, sier kvinnenes landslagstrener Ole Morten Iversen om stafettlaget.

Det blir et trønderfritt stafettlag i Oberstdorf. Slik ser det norske laget ut: Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm.