Gråt da han ringte pappa

Tårene trillet da Johannes Høsflot Klæbo ringte pappa Haakon etter å ha tatt sitt fjerde VM-gull i karrieren.

Her ringer Johannes Høsflot Klæbo pappa Haakon etter å ha tatt sitt fjerde VM-gull i karrieren. Den samtalen ble av det kort slaget. Foto: Richard Sagen

25. feb. 2021 14:54 Sist oppdatert 14 minutter siden

OBERSTDORF: – Jeg har vært utrolig nervøs. Det har vært krevende. Jeg har gruet meg og sovet dårlig. Jeg har på ingen måte følt at jeg skulle komme hit å bare plukke med meg det gullet.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo til et samlet pressekorps etter å ha tatt sitt fjerde VM-gull i karrieren. Skistjernen fra Byåsen var lettet der han sto å svarte på spørsmål fra titalls journalister fra hele verden. Klæbo stilte til start som tittelforsvarer etter å ha vunnet VM-sprinten i Seefeld for to år siden.