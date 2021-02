Kritisk: – Jeg ser at Trøndelag har havnet veldig bakpå

Olympiatoppen er ikke overrasket over at to av tre trøndere har forsvunnet fra topplistene i junior-NM.

Bjørge Stensbøl stiller en rekke kritiske spørsmål rettet mot Olympiatoppens jobb i Midt-Norge. Foto: Geir Olsen/NTB

– I utgangspunktet ville jeg ikke ha vært fryktelig redd for de tallene der. Men jeg ville umiddelbart ha gått bak tallene og funnet årsaken til den negative utviklingen.

Bjørge Stensbøl er tidligere toppidrettssjef ved Olympiatoppen og var i flere tiår en av de aller mest sentrale skikkelsene i norsk idrett. Han tok over som toppidrettssjef og ble leder av Olympiatoppen i 1989. Da hadde Norge kommet hjem fra vinter-OL i Calgary året før uten å ha tatt en eneste gullmedalje. I 1992 var det klart for et nytt OL. Denne gangen i Albertville.