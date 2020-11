Her får Klæbo en dårlig nyhet: – Å nei, jeg hadde håpet at du ikke skulle si det

Bilturen hjem til Trondheim blir ikke som Johannes Høsflot Klæbo hadde ønsket.

Johannes Høsflot Klæbo får ikke kjøre raskeste vei hjem til Trondheim. Valdresflye er stengt på grunn av uvær, så skistjernen må belage seg på noen ekstra timer i bil. Richard Sagen

BEITOSTØLEN: Værgudene spilte ikke på lag Johannes Høsflot Klæbo lørdag.

Først kjempet han seg inn til en andreplass på 15 km klassisk i et skirenn som bød på vekslende vintervær. Han kom i mål 27 sekunder bak overraskelsesmannen Mikael Gunnulfsen da været på Beitostølen vekslet mellom sol, snø og sterk vind og bød på utfordringer, spesielt for løpere med sent startnummer.