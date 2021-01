Kona om Sundbys VM-kamp: Det gikk nesten galt

«Dette går ikke lenger» tenkte Marieke Heggeland (36) i fjor sommer.

FAMILIEFAR: Marieke Heggeland omtaler Martin Johnsrud Sundby som en fantastisk pappa. Her er de fotografert i boligen ved Ris i Oslo høsten 2019. Markus (t.v.) og Max har fått en lillebror siden bildet ble tatt. I juni i fjor kom Magnus. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Han har vært så sliten. Han mistet seg selv, sier Marieke Heggeland til VG om ektemannen Martin Johnsrud Sundby (36).

I fjor sommer ble de trebarnsforeldre. Mens de to første sønnene, Markus (7) og Max (4), var lugne som babyer, skrek Magnus hver eneste kveld.

– Vi ble litt tatt på sengen da vi fikk tredjemann. Jeg lurte litt på hvordan skal vi få til dette? Selv om man er ambisiøs og tror man skal få til mye, så bikket det i sommer. Det var røft, sier Marieke og fortsetter:

– Men sånn er det vel for mange småbarnsforeldre. Og det er jo helt frivillig. Det er frivillig galskap. Men i sommer kjente jeg at dette går ikke. For første gang tenkte jeg: Nå går det ikke rundt lenger, sier Marieke til VG.

– Hvordan er Martin når han er sliten?

– Han går mer inn i seg selv. Han blir i dårligere humør. Han får kortere lunte, svarer Marieke.

SØNNENENS HELT: Markus kom til Seefeld for å se pappa Martin Johnsrud Sundby gå femmila i VM for snart to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

I fjor vår ble Sundby sendt ut av landslaget. Han start et nytt lag med Niklas Dyrhaug. Han var med på «Landskampen» på TV 2. NRK har lagd dokumentar om ham og familien. Han har slitt med en vond rygg han ikke finner ut av. På toppen av det hele måtte eldstesønnen Markus hjerteopereres i høst.

Sundby skal gå 30 kilometer fellesstart med skibytte søndag, 10 kilometer klassisk mandag og 15 kilometer friteknikk i NM tirsdag. Han har billett til Oberstdorf 3. mars som tittelforsvarer på 15 kilometer. Men han vil gjerne gå mer.

– Han har egentlig vært sliten hele det siste året. Dette har tæret på, sier Marieke.

Samling i bunn

For et halvt år siden var det ingen krefter igjen. Han som normalt er en maskin, som trener mer enn alle de andre var ferdig. Kona forteller at det normalt er han som er energien i familien. Han er positiv og blid.

Det var samling i bunn. Han flyttet inn på eget rom i kjelleren for å få sove ordentlig.

– Planen var at han skulle ligge litt med benene høyt i løpet av dagen også. Men det går ikke. Det er unger som skal hentes og noen som vil lekeslåss, sier Marieke.

DEN FØRSTE INDIVIDUELLE VM-MEDALJEN: Martin Johsrud Sundby tok bronse på 15-kilometeren i Holmenkollen i 2011. Kona, som da var samboeren, Marieke Heggeland var på plass. Foto: Line Møller

Hun vil ikke late som det er solskinn året rundt når man har tre barn og en mann som er toppidrettsutøver. Det er rett og slett ganske brutalt. Men de står i det sammen, for de har tatt valget sammen: Martin skal satse til OL neste år. Selv om hun noen avsnitt lenger ned antyder at det kan være slutt etter 15-kilometeren i VM 3. mars.

– På tampen av karrieren hadde jeg sett for meg at han tok litt lettere på ting, jeg trodde han skulle slappe litt av. Men han er fryktelig dedikert. Det er ikke mange hviledager, forteller Marieke.

Under norgescuprennet på Lygna forrige helg viste han at det er noe på gang. Han ble nummer ni på 30 kilometer klassisk fellesstart, bare 7,9 sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo som vant.

For et år siden fortalte Sundby om ryggproblemene som fortsatt skaper voldsomt trøbbel:

VG snakket med henne på telefon torsdag kveld, etter at barna hadde sovnet. Nå er hun hjemme med sønnene. Han er i Trondheim. Han har tre NM-renn i Granåsen til å vise at han er fortjener å gå verdenscup og melde seg på til VM. Han dro en dag tidligere enn planlagt. For nå gjelder det.

– I julen var det mye trening. Det var ikke mye annet. Julaften var han oppe grytidlig og trente i fire timer, så vi hadde egentlig hele julaften sammen, så det er ikke et så sært liv, sier Marieke.

Overrasket og imponert

36-åringen har deltatt i alle mesterskap siden 2009, mange ganger som favoritt. Hun er avslappet foran NM.

– Martin har trent så mye hele høsten og i julen, så jeg håper han får igjen for strevet. Om jeg bare hadde vært selvopptatt så hadde jeg håpet det går skikkelig dårlig, sier Marieke og ler.

For da hadde det kanskje vært slutten for toppidrettslivet.

– Men dette er en «vi-greie». Han har stått på så hinsides. Jeg håper at han gjør det bra, sier Marieke.

Det var to stykk Iversen som var med å jage Sundby frem til VM-gull for snart to år siden:

Hun er overrasket og imponert over at Martin blir like skjerpet foran viktige renn som for fem-ti år siden.

– Men hvis han går ut av denne sesongen uten noe positiv feedback, uten at han klarer å være med å nikke blant de aller beste av og til, så tror jeg han er nære å gi seg nå. Om han derimot får til det nærmest umulige, så tror jeg ikke han klarer å legge skiene på hyllen, da blir det satsing mot OL, sier Marieke.

– Har han vært en bra kjæreste det siste året?

– Han er en helt fantastisk pappa. Selv han på syv måneder elsker ham jo. Martin har helt unike egenskaper der. Uansett hvor lenge han har vært borte, så er guttene helt hektet på ham, svarer Marieke.

Skrekkkblandet fryd

Hun gleder seg til et mer normalt familieliv sammen med ektemannen.

– Det er skrekkblandet fryd. Jeg vet ikke hvordan Martin er i et A4-liv. Men det blir fint å gjøre mer sammen, at ikke alt tilrettelegges rundt ham, sier Marieke.

PÅ LAG: Marieke Heggeland og Martin Johnsrud Sundby har vært et par hele sitt voksne liv, de giftet seg i Dubrovnik i Kroatia sommeren 2015. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hun har ikke vært kona som satt hjemme og ventet mens en av Norges mestvinnende langrennsløpere vant verdenscuprenn, Tour de Ski og 14 mesterskapsmedaljer. Hun er fysioterapeut, nylig tok hun en mastergrad og var i hundre prosent jobb før hun gikk inn i sin tredje mammapermisjon.

– Det har vært viktig for meg, jeg hadde ikke klart dette om det ikke var fokus på hva jeg får til også. Jobb er viktig. Men en ting er sikkert, vi har litt å ta igjen på den sosiale biten når Martin legger opp, sier Marieke.

Men først NM.

– Jeg håper han lykkes, det er for «gæli» om han ikke gjør det med den innsatsen. Martin er en sånn type som aldri gir seg, sier Marieke.