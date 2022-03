Derfor legger Johaug opp: Vil bli mamma

HOLMENKOLLEN (VG) Skidronningen Therese Johaug (33) gleder seg til mer tid hjemme sammen med partner Nils Jakob Hoff (37), og ønsker å stifte familie.

MAJESTETISK FARVEL: Therese Johaug gikk sin siste parademarsj i Holmenkollen i overlegen stil.

5. mars 2022 13:28 Sist oppdatert 14 minutter siden

– Ett eller to VM-gull til gjør ikke meg noe lykkeligere når jeg har opplevd alt som en langrennsløper bare kan drømme om. Men hvis jeg sitter her om ti år og fortsatt hadde prioritert kun meg selv med ski – men ikke kunne få familie, kunne jeg aldri i verden levd med meg selv resten av livet, sier Johaug på en pressekonferanse.

Den overlegne 33-åringen forteller at det er hovedgrunnen til at hun legger opp nå.

– Det er det viktigste. Jeg har lyst til å bli mamma i fremtiden, sier Johaug, som var suveren på tremila i Holmenkollen lørdag.

De siste dagene har tårene rent, og hun gråt også mens hun mottok Kollen-hyllesten for siste gang i solskinnet.

Fakta Therese Johaug * Født: 25. juni 1988 (33 år). * Klubb: Nansen. * Meritter: OL: 4 gull (10 km 2022, skiathlon 2022, 30 km, stafett 2010), sølv (30 km 2014), bronse (10 km 2014). * VM: 14 gull (skiathlon 2021, stafett 2021, 10 km 2021, 30 km 2021, 30 km 2019, 10 km 2019, skiathlon 2019, 30 km 2015, stafett 2015, skiathlon 2015, stafett 2013, 10 km 2013, stafett 2011, 30 km 2011), 2 sølv (stafett 2019, skiathlon 2013), 3 bronse (30 km 2013, 15 km 2011, 30 km 2007). *Verdenscupen: 81 seirer og tre sammenlagtseirer (2020, 2016 og 2014). Vis mer

Hun er samboer og forlovet med Nils Jakob Hoff, den tidligere roeren som fredag vant NRK-serien «Mesternes mester». Johaug sier selv at det hadde vært moro å være med om noen år.

– Jeg kjenner at livet er mer enn langrenn, og da vet jeg har god tid til å stifte familie når jeg gir meg nå, sier Johaug.

Hoff var smittet sist uke, og Johaug bodde en periode i gjestehuset for å holde avstand. Paret diskuterte dermed fremtiden til Johaug gjennom kjøkkenvinduet.

Den endelige avgjørelsen om å legge opp tok hun sist fredag, for åtte dager siden.

– Han har vært veldig støttende og sagt at jeg må gjøre det som er rett for meg, men han ble veldig sjokkert fra den ene dagen hvor jeg var veldig i tvil – til den neste dagen hvor jeg hadde bestemt meg, sier Johaug.

– Det var et døgn som var veldig turbulent med følelser og hva jeg skulle velge. Jeg følte jeg måtte ta et standpunkt, og jeg vet innerst inne at dette var det rette, men her og nå føler jeg at det er litt feil også, sier Johaug videre.

Johaug fikk flere spørsmål om det kan komme et mulig comeback, som for eksempel til Trondheim-VM 2025.

– Det er lov å håpe, men det er ikke det jeg går inn for nå. En skal aldri utelukke noen ting, og jeg har trøstet meg med det i de tyngste stundene: «Det går alltid an å gjøre comeback», sier Johaug.

Hun gleder seg til å kunne bruke flere dager hjemme med hennes nærmeste.

– Jeg ønsker mer tid med familien og kjæresten min. Samtidig vil jeg bidra mer inn i Johaug-merkevaren. Det er mye som skjer der også, sier Johaug til VG.

Dalsbygd-kvinnen er spent på en ny tilværelse, men ser frem mot færre reisedøgn.

– Jeg gleder meg først og fremst til å få mer tid hjemme. Det siste året har vært heftig med mye reising og restriksjoner. Da blir det godt å få mer tid hjemme, sier Johaug.

Nå venter kun verdenscuphelgen i Falun neste helg, NM og noen turrenn på tampen av sesongen. Hun avviser en stor satsing på friidrett i fremtiden, men det kan hende hun vil stille i enkelte løp.