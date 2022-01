Langrennskjæresten til Kalvå: – Det er trist

Didrik Tønseth (30) syns veldig synd på samboer Anne Kjersti Kalvå (29) etter den positive coronatesten, men han har et håp om at hun får gå i OL likevel.

SAMBOERE: Anne Kjersti Kalvå og Didrik Tønseth.

Tønseth er selv i Italia, 64 kilometer unna kjæresten.

– Akkurat nå er vel det beste å være lengst mulig unna, sier Tønseth litt galgenhumoristisk til VG.

– Men det er selvfølgelig veldig kjedelig at kjæresten får den beskjeden. Men toppidretten er brutal, sier Tønseth på telefon fra Predazzo i Val di Fiemme.

Det var onsdag formiddag det ble det kjent at Kalvå og Heidi Weng har avlagt positiv coronatest på høydesamling i Seiser Alm. Det er bare halvannen uke til første OL-øvelse. Sprinttrener Arild Monsen testet positivt mandag - på vei hjem fra samlingen.

Tønseth fikk ikke sjokk da samboeren ringte og fortalte om den positive testen.

– Arild var det største sjokket. Å forvente at ingen andre skulle bli smittet, er litt naivt. Men uansett hvem som skulle bli smittet så er det jo synd. Det ser ut som om det er et virus det ikke går an å stoppe når man er så tett innpå, sier Tønseth.

GOD STEMNING: Norge tok OL-gull på stafett i Sør-Korea i 2018, fra venstre: Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth og Martin Johnsrud Sundby. Simen Hegstad Krüger gikk også på laget.

Han kan selv rykke opp fra «longlist» til OL-løper. Tønseth fikk tidligere i vinter beskjed om å levere inn passfoto og informasjon, så han antar at han står på «longlist» hos Olympiatoppen som reserver, men han har ikke fått noen beskjed ennå. Men skulle smitten spre seg i den norske troppen, er han klar. Om han unngår smitte, selvsagt. Listen inneholder utøvere som kan komme inn som reserver i siste liten om noen ikke kan delta i lekene.

– Jeg skal etter planen gå Marcialonga søndag, så får vi se hvordan det går. Det blir spennende. Det skirennet blir viktig lærdom til senere skirenn. Vi får se hvordan smitten er etter dét skirennet. Det har vært lite smitte i verdenscup, men i langløp har det dratt seg til, sier Tønseth.

Han har selv med å ta OL-gull på stafett i Pyeongchang for fire år siden. Samboer Anne Kjersti Kalvå har tålmodig jobbet utenfor landslaget, og foran denne sesongen fikk hun betalt med landslagsplass. For noen uker siden ble det klart at hun også fikk OL-billett.

Har troen på OL

– Det er veldig synd. Det er trist. Men det som er skjedd er skjedd. Oppi elendigheten så er det mange folk og skiløpere som har hatt corona, og de rapporterer at det er som en mild forkjølelse. Så selv om Anne Kjersti ikke rekker starten av mesterskapet, så kan hun ha mulighet til å være med fra midten og ut, så lenge det er en reiserute til Beijing som er gjennomførbar, sier Tønseth og legger til:

– Det blir verre om noen avlegger positiv test nå og fremover.

SAMLING: Anne Kjersti Kalvå og Lotta Udnes Weng (bak) på skitur ved Hafjell i februar i fjor.

Tønseth forteller om uvisshet i OL-troppen. Ingen kan fortelle akkurat hvordan det blir for de to som er smittet nå.

– Det er ikke så kjekt, sier Tønseth.

Kalvå og Weng er isolert i ti dager på grunn av italienske regler.

Etter planen skulle langrennsløperne fly til Beijing 27. januar. Nå blir det tidligst 31. januar.