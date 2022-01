Aukland om Weng og Kalvå: – Må få beskjed om at dette ikke kommer til å gå

Langrennsekspert Fredrik Aukland mener Skiforbundet allerede nå burde gi coronasmittede Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå beskjed om at OL ryker.

ISOLERT: Heidi Weng kan rekke OL, tross smitte. Det mener noen eksperter muligens kan være gambling. Her er hun avbildet tidligere i vinter.

Aukland mener Skiforbundet står overfor et svært vanskelig dilemma, ettersom tiden til første øvelse er knapp. Allerede 5. februar er OL i gang for langrennsløperne.

– Paradokset er at det kun er åtte plasser, både for damer og herrer. Premisset for å lykkes i Beijing er høyde og akklimatisering til tidsforskjellen. For å prestere der nede, er man helt avhengig av det. Om man skal sende ned andre enn dem som er tatt ut, må det gjøres umiddelbart. Da må de som har påvist smitte så fort som mulig få beskjed om at dette ikke kommer til å gå, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland til VG.

CORONASMITTET: Anne Kjersti Kalvå (foran) og Heidi Weng er per nå de eneste i den norske troppen som er bekreftet smittet.

Sagt med andre ord mener han at skiforbundet rett og slett ikke kan ta sjansen på å sende Weng og Kalvå til Beijing.

– Det er en gambling å vente, og slik jeg forstår er det slett ikke sikkert at det er lett å komme seg raskt etter å ha vært smittet, sier langrennseksperten, som også peker på de felles charterflyene som potensielle smittebomber.

Uavhengig av hvordan det går med Weng og Kalvå, frykter Aukland at OL i Beijing kan bli en «parodi av et mesterskap». Likevel tror han det er for mye politikk og penger involvert til at mesterskapet ikke vil gå som planlagt.

– Jeg tror OL vil gå som normalt. Men slik situasjonen er nå, er jeg usikker om det er riktig å gjennomføre det. Vi kan risikere at de største stjernene ikke får muligheten til å gå. De har trent i årevis for dette. Det bryter med idrettens premisser om de ikke får konkurrere, understreker han.

Tidligere landslagsløper Frode Estil er bekymret for hvordan oppladningen vil prege dem som faktisk skal gå i Beijing. Heller ikke han har tro på at en plan med reserver vil være en god løsning om det drøyer veldig mye lenger.

– Det er fryktelig kjedelig å stå i en situasjon hvor fokuset er helt annerledes enn det burde være. Det blir vanskelig å glede seg mot noe man har sett frem mot i fire år. Det høres ut som at de har en løsning med reserver, men å konkurrere i høyden på andre siden av jorden – uten forberedelser – vil gjøre at de har svært dårlige forutsetninger for å lykkes, påpeker Estil.

Han deler Auklands tanker om at mesterskapet kanskje ikke burde gå som planlagt.

– Men OL er så gigantisk at det vil være tilnærmet umulig å avlyse, tror jeg, sier Estil til VG.

Onsdag gikk også tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen ut på Twitter og mente at OL muligens ikke burde gå som planlagt:

Marthe Kristoffersen kjenner langrennsmiljøet godt etter en årrekke på landslaget. Den nåværende Viaplay-eksperten er klar på at det er i seneste laget å mene at OL ikke burde gå som planlagt.

– Det verste som kunne skjedd, skjedde nå. Vi klarer ikke styre dette viruset. Det er ufattelig trist for de som står i denne situasjonen, men jeg synes det er litt sent å komme nå og si at OL burde avlyses. Da blir vi litt etterpåkloke. Det ser ut som at det blir OL, og da må man gjøre det man kan for å komme frisk dit. Det er realiteten vi lever i, sier Kristoffersen til VG.