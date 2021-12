TV 2-kommentator Skjelbæk om Tour-produksjonen: – Kaotisk opplegg

LENZERHEIDE/OSLO (VG) Etter en dag med «kaotisk» intervallstart-TV, har TV 2-kommentator Marius Skjelbæk den største forståelse for seere som opplevde det slitsomt.

IKKE IMPONERT: TV 2-kommentator Marius Skjelbæk var ikke fornøyd med seeropplevelsen som ble skjenket fra den sveitsiske TV-produksjonen.

– Det å høre på TV-kommentatorer som klager på bilder ... det er jo ikke akkurat det vi ønsker å formidle. Så lenge jeg har levd, har det vært et fenomen i Norge at man er avhengig av bildene man får, og når de er så dårlige som i dag, må man på et tidspunkt si ifra, sier TV 2-profilen Skjelbæk.

De dårlige bildene han viser til, stammer fra Tour de Ski-rennene onsdag – som Skjelbæk kommenterte på fra Norge.

Langrenn med intervallstart krever at produksjonen gjør tydelige prioriteringer, men kvinnevinner Kerttu Niskanen ble til eksempel filmet første gang med 1,3 kilometer igjen.

På herrerennet hadde de fokus på et punkt på ti kilometer, der det ikke var offisiell tidtaking. VG-kommentator Leif Welhaven inviterer på Twitter til å rulle terningkast på produksjonen:

Resultatet på det ovennevnte, ifølge Skjelbæk: Kaos.

– Jeg dette er noe av det rareste jeg har sett, den dagen her. Jeg synes det bar preg av å være et kaotisk opplegg hele tiden, sier Skjelbæk.

TV 2-kommentatoren, som også er programleder for Tour de France-sendingene, sier frustrasjonen først og fremst bunner i den dårlige seeropplevelsen.

– Det som er mest synd med det, blir at det blir veldig slitsomt for seerne. Da skjønner jeg at folk blir oppgitt, for det er mange som gleder seg til Tour de Ski, som er blant årets høydepunkter.

Han medgir at intervallstarter i seg selv har mange løpere, tider og passeringspunkter, men produksjonen kan i alle fall ikke bidra til å gjøre det mer kaotisk – de må gjøre det mer severdig, mener han.

– Internasjonal langrenn har en liten utfordring til tider, og intervallstarter som er kaotisk produsert – det holder ikke mål lenger. Det har verden gått fra.

Ettersom rennene gikk i Lenzerheide, er det sveitsisk televisjon som produserer konkurransen. VG har oversendt kritikken til Schweizer Radio und Fernsehen.

– Vi sendte et balansert program fra et internasjonalt perspektiv. Vi har ikke mottatt noen negative reaksjoner fra annet hold, eller fra FIS (det internasjonale skiforbundet). Intervallstarter har sin egen karakter, og dessverre kan ikke alle historier bli fortalt, svarer de i en uttalelse.

Heller ikke sykkelsjef Jens Haugland i Uno-X, som er blant Johannes Høsflot Klæbos sponsorer, lot seg imponere.

«Nye tanker er tvingende nødvendig», skriver han på Twitter, og gir både terminliste, produksjon og lokasjonene tommel ned.