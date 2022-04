Tar et oppgjør med influensere: – Behov for en større motvekt

Therese Johaug og svenske Anna Haag tar i et debattinnlegg til orde for at idrettsutøvere skal bli mer aktive som forbilder på sosiale medier. Johaug selv vurderer foredrag og konferanser.

VIL DELE ERFARINGER: Therese Johaug (venstre) og Anna Haag (høyre) ønsker å være en motpol til det de mener er «usunne» influensere.

19. apr. 2022 18:35 Sist oppdatert 17 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg ønsker først og fremst å dele mine erfaringer, bidra til mer mangfold og kanskje noen andre «input» på hva som kan være til inspirasjon og motivasjon for en ønsket endring, sier Johaug til VG, i en kommentar formidlet gjennom manager Jørn Ernst.

Søndag ble debattinnlegget med tittelen «Vi trenger en motpol til dagens influensere» publisert i svenske Aftonbladet.

– Det er viktig for meg å rette fokus på at det finnes svært mye, variert informasjon om kropp og helse der ute. I verste fall kan ubalansert informasjon, slik jeg ser det, bygge oppunder urealistiske forventninger spesielt hos unge jenter og kvinner, sier Johaug.

På spørsmål om hvordan hun skal bruke sin erfaring, trekker Johaug først og fremst gjennom sine egne kanaler på sosiale medier.

– Og gjerne også i foredrag, legger hun til.

– Jeg ønsker via for eksempel «eventer» å inspirere til fysisk aktivitet og sette fokus på at det er velvære og helse og IKKE utseende som er viktigst. På sikt kan det være aktuelt at jeg involverer meg enda mer i dette sammen med fagpersoner på for eksempel kurs eller konferanser, sier Johaug.

LEGGER OPP: Therese Johaug legger opp etter sesongen. Lørdag skal hun etter planen gå Skarverennet som sitt siste renn for sesongen.

I debattinnlegget tar langrennsduoen blant annet opp at problemer knyttet til psykisk helse i Sverige, ifølge det svenske likestillingsombudet, øker blant jenter og yngre kvinner.

– Som kontrast til «mirakelkurer» og influensere uten dyptgående kunnskap, har mange eliteutøvere stort potensial til å inspirere og fortelle om hvordan man trener effektivt og spiser balansert uten å få fikseringer, skriver de to tidligere langrennsløperne.

Johaug og Haag – begge olympiske mestere i langrenn – mener at influensere som gir usunne råd er et problem.

– For å bidra til mer balanse i informasjonen tror jeg derfor det er behov for en større motvekt med utgangspunkt i å dele egne erfaringer på godt og vondt, som for meg underveis har bidratt i positiv retning, sier Johaug.

– Mitt fokus er, i tillegg til bevisstgjøring, på at man tenker seg om før man «kjøper» informasjon som postes i sosiale medier, det finnes gjerne ikke bare én sannhet, mener Johaug.

TIDLIGERE KONKURRENTER: Therese Johaug (midten) gikk mot Anna Haag (høyre) og Aino Kaisa Saarinen (venstre) under VM-stafetten i Holmenkollen i 2011.

Johaug delte også søndag ettermiddag en tekst på Facebook etter at debattinnlegget ble publisert. Der skriver hun blant annet:

«Vi er alle klar over at mange unge kvinner kjenner seg dårligere. Det brukes mye tid på sosiale medier hvor inntrykkene er en uendelig historie – og rådene om hvordan man kan leve er utallige. Samtidig har interessen for helse og trening økt. Hvor henter du inspirasjon og informasjon? Jo, i sosiale medier».

«Med den økte interessen øker også risikoen for feilinformasjon og spredning av «mirakelkurer» og usunne idealer. Spiseforstyrrelser, psykiske lidelser og skader er dessverre noe det finnes nok av eksempler på i vår bransje, akkurat som i den «vanlige» verden».

Langrennsstjernen, som tidligere i år kunne forteller at hun legger opp etter sesongen, mener det er viktig at eliteidrettsutøvere tar ansvar og belyser problematikken ved å dele lærdom og kunnskap, og det uten noen form for fikseringer.

«Sammen ønsker vi å oppmuntre flere unge kvinner til å henvende seg til eliteidrettsutøvere oftere for å få råd og inspirasjon om helse. Vi ønsker også å oppmuntre flere med idrettsbakgrunn til å dele sin kunnskap på sosiale medier – både de som har lyktes og de som har gjort det motsatte. Med riktig opplæring og fellesskap kan vi bidra til at flere unge kvinner føler seg bedre», skriver Johaug.

Anna Haag var med på det svenske laget som vant stafettgull i OL i 2014, og har også individuelt OL-sølv fra 15 kilometer fellesstart med skibytte i 2010.

– Motpolen er at vi sitter med erfaring som få store influensere har, erfaringer som gjør at vi kan kommunisere sunne vurderinger og veilede unge i en verden med for mye hysteri og snarveier til det man tror er velstand, men som på lang sikt kan være det motsatte, skriver Haag i en e-post til VG.

– For oss er det viktig å skape forutsetninger for at unge kvinner skal føle seg bedre. Og om vi, sammen med andre kvinnelige toppidrettsutøvere, kan bidra til å øke deres kunnskap rundt hvordan de føler seg, så har vi kommet et stykke på veien, skriver Haag.