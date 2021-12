Russisk stortalent: Advarer de norske langrennsdamene

Den nye russiske langrennsstjernen Veronika Stepanova (20) tror den norske langrennsdominansen går mot slutten.

RUSSISK SEIER: Veronika Stepanova ble tatt imot av jublende lagvenninner da hun spurtslo Helene Marie Fossesholm (t.v.) og svenske Moa Olsson på stafetten i Lillehammer søndag.

11. des. 2021 11:20 Sist oppdatert nå nettopp

De russiske langrennsdamene tok ikke en eneste individuell medalje i VM forrige sesong. Men søndag sørget Veronika Stepanova for at norske damer ikke vant en verdenscupstafett for første gang siden 2009. Også Sverige kom foran Norge.

Noen dager før stafettriumfen varslet hun at noe er på gang, og sa dette:

– Når det gjelder dominansen til nordmenn og svensker, så tror jeg snart vi får en slutt på det, sa Stepanova ifølge sports.ru.

20-åringen ble juniorverdensmester på 5 kilometer sist sesong. Da tok også Russland sølvet. Margrethe Bergane tok bronse.

Stepanova har bare gått fem verdenscuprenn i karrieren. 17.-plassen på 10 kilometer friteknikk er beste individuelle resultat. Kommende helg er det nye muligheter i Davos med sprint og 10 kilometer friteknikk.

– Jeg ser faktisk ikke denne dominansen lenger, bortsett fra det spesielle tilfellet med Therese Johaug, men nærmere OL i 2026 vil vi begynne å ta igjen og gå forbi henne. Kanskje ikke jeg personlig, lange distanser er ikke min sterkeste side, men de nåværende russiske juniorene helt sikkert, sier Stepanova.

HAR NOE PÅ GANG: Russland jublet for stafettseier i Lillehammer søndag, fra venstre: Julia Stupak, Natalja Neprjajeva, Tatjana Sorina og Veronika Stepanova.

Det er snart 22 år siden en russisk kvinne vant verdenscupen sammenlagt. Julia Tsjepalova gikk til topps i 2001. Landslagstrener Ole Morten Iversen ønsker den russiske konkurransen velkommen.

– Det har vært påfallende dårlig på jentesiden i Russland. Det begynner å komme noen, det var på tide. Jeg har savnet det, sier Iversen til VG.

Selv han syns det har vært litt mye norsk dominans de siste årene. I VM i Oberstdorf vant Johaug alle tre distanserennene og Norge vant stafetten, mens Sverige vant sprinten og lagsprinten.

– For sporten sin del er det viktig at det er fighting, vi tåler det, sier Iversen.

Landslagstreneren tror det blir tøffere konkurranse denne sesongen enn det har vært på flere år.

– Jeg tolker det positivt, at det er flere jenter fra flere nasjoner som er med og kjemper nærmere toppen. Det trenger vi, det er ingenting som er bedre, sier Iversen.

Stepanova la ut et bilde av seg selv sammen med Helene Marie Fossesholm på Instagram fra en treningstur i Davos onsdag. Teksten til bildet tyder på at mange russere er lei det norske hegemoniet: «Jeg får mange meldinger om at jeg skal kvitte meg med nordmennene. Det er også mange som mener at Instagram er et passende sted for å kaste skitt på rivaler fra andre land. Slike meldinger blir fjernet umiddelbart og forfatterne blokkeres».

Både Stepanova og Fossesholm er født i 2001. De har god kontakt. Stepanova ble nummer 20 på 15-kilometeren da Fossesholm ble juniorverdensmester i 2020.

Den nye russiske yndlingen forteller i russiske medier at den nye bølgen av satsingen på juniorer i Russland startet for ti-tolv år siden.

– Den nye bølgen av sterke russiske juniorer er et resultat av seriøs satsing på langrenn i landet vårt. Når vi når toppen, vil vi snakke om russiske dominans, spår Stepanova.

