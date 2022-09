Johannes Høsflot Klæbo kjøpte nabohuset for 13,3 millioner kroner

Johannes Høsflot Klæbos nabohus lå ute til salgs for 11,2 millioner. Det ble solgt for 13,3 millioner. Til Johannes Høsflot Klæbo.

HUSKJØP: Johannes Høsflot Klæbo og kjæresten Pernille Døsvik - her fotografert i København.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg kan bekrefte kjøpet. Men jeg ønsker ikke å kommentere saken utover det, sier skistjernen til VG.

Klæbo og kjæresten Pernille Døsvik kjøpte seg hus på Byåsen i 2019. Den gang betalte de ni mill. kroner.

Nabohuset, som de nå også har sikret seg, er fra 1960 og tegnet av arkitekten Helge Thiis, mest kjent som leder for restaureringsarbeidene av Nidarosdomen fra 1930 til 1972.

Det ble tegnet til hans datter Tone Thiis Schjetne, som er billedkunstner og som også har benyttet boligen til atelier. Huset har et bruksareal på 287 kvadratmeter og ei tomt på nærmere halvannet mål.

– Oppussingsbehov

– Dette er høy prisklasse i Trondheim, selv om jeg meglet en bolig på Byåsen til 25 millioner i fjor, sier eiendomsmegler Eirik Døsen i Proaktiv Trondheim.

– Dette er en helt spesiell arkitekttegnet bolig og med en helt spesiell beliggenhet «på taket av Trondheim». Men samtidig er det et visst oppussingsbehov. En må legge inn et budsjett for å ta boligen til dagens standard. Men det er mange flotte detaljer som er interessant å beholde fra da boligen ble bygget, sier Eirik Døsen, som fastslår at boligen har «gode, praktiske og arkitektoniske løsninger».

Hytte på Skeikampen

I tillegg til de to boligene på Byåsen, har Johannes Høsflot Klæbo også ei hytte, som ligger på Skeikampen i Gausdal. Der har blant annet morfar og trener Kåre Høsflot sitt eget rom, og skiprofilen trener mye der.

Johannes Høsflot Klæbo har fått flere spørsmål den siste tiden om han har vurderer å flytte utenlands. Kjøpet av nok et hus på Byåsen tyder på at dette er uaktuelt.

Langrennsløperen ligger for tiden på høydetrening i USA. Konkurransesesongen starter som vanlig på Beitostølen i slutten av november.