Klæbo avslører etter «dritkjedelig» VM-stafett: – Spurte om det var lov å vente

PLANICA (VG) «Trist», «stusselig» og «konsept i livsfare» er noen av ordene som brukes om den norske dominansen. Johannes Høsflot Klæbo (26) avslører at han spurte om han kunne vente på konkurrentene.

03.03.2023 14:01 Oppdatert 03.03.2023 14:43

Allerede tre minutter ut i den første etappen fikk suverene Norge luke til konkurrentene på fredagens VM-stafett.

– De gir opp allerede, slo NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn fast da Hans Christer Holund (34) seilet ifra konkurrentene.

– Det virker som de vet at Norge er så overlegne og kommer til å ta gullet, at de vil kjempe om sølvmedaljen, kommenterte Therese Johaug.

For ingen var i nærheten av å true Norge. Holund skled i fra og ledet med «en halv slovensk dalside» allerede etter tre kilometer. Etterpå svarte han på uttakskritikken.

På andreetappen tok klassiskspesialisten Iivo Niskanen inn to fattige sekunder og vekslet 24,1 sekunder bak Norge, men til resten av konkurrentene var det over minuttet.

Finland sikret sin første stafettmedalje siden 2009, mens Tyskland spurtslo Frankrike i kampen om bronsen.

Klæbo spurte om han kunne vente

Selv andremann Pål Golberg måtte flire av Norges suverenitet underveis i rennet.

– Jeg skal ikke stå her og bygge opp spenningen, gliste Pål Golberg hos NRK.

Simen Hegstad Krüger økte avstanden til Finland til over minuttet, mens Johannes Høsflot Klæbo kunne spare krefter til søndagens femmil – og likevel vinne enkelt.

– På andrerunden sluttet de å sekundere og bare smilte. Jeg spurte Arild (Monsen, sprinttrener) før jeg skulle gå ut om det var lov å vente. Men det var det ikke lov til i dag. Vi måtte gjøre det skikkelig, sier Klæbo til NRK.

Norges største seiersmargin på en VM-stafett er fra 1997. Da gikk de i mål hele to minutter og elleve sekunder foran Finland. Norge har vunnet samtlige herrestafetter i VM siden Østerrike vant i 1999.

Fakta Største stafettseirer på herresiden De største seiersmarginene i VM-herrestafett (OL med VM-status ikke medregnet): 10 minutter og 55 sekunder: Finland foran Tyskland i 1934

8 minutter og 34 sekunder: Sverige foran Tsjekkoslovakia i 1933

3 minutter og 48 sekunder: Finland foran Norge i 1938

2 minutter og 11,2 sekunder: Norge foran Finland i 1997

2 minutter og 10 sekunder: Finland foran Sovjetunionen i 1954

1 minutt og 52 sekunder: Sverige foran Finland i 1950

1 minutt og 51,8 sekunder: Norge foran Sverige i 1991 Vis mer

TV 2-kommentator Marius Skjelbæk er blant de som reagerer på Norges dominans i Planica, hvor samtlige langrennsgull på herresiden så langt har gått til Norge.

Han kaller det «stusselig» og mener at langrenn er et «konsept i livsfare».

– Trist

I VGs studio sitter Kari Øyre Slind, Maiken Caspersen Falla og Sondre Sundby. De er alle enige om at underholdningsverdien ikke er på topp når Norge er så suverene.

– Det var stusselig å se første etappe. Det var ingen som prøvde å henge med. Om de har dårlige ski eller bare gir opp, det vet jeg ikke. Men det er dritkjedelig å se på, sier Kari Øyre Slind, som er søsteren til VM-overraskelsen Astrid Øyre Slind.

– Det er litt skuffende at de ikke prøver. Skal man slå Norge, må man i hvert fall prøve. Det er der det begynner, med et forsøk. Så jeg er skuffet over de andre, men samtidig er det forståelig når en ser den norske dominansen som har vært, sier Maiken Caspersen Falla.

– Det er trist, da. Det er ikke noe annet enn trist og dumt for internasjonal langrenn. En må få gjort noe med dette over tid. Det gjelder å klare å sørge for at de andre landene drar inn treningskultur og «upper» rekrutteringen, sier Sondre Sundby, som i mange år har vært treneren til bror Martin Johnsrud Sundby.

– Leser heller en bok

Tidligere har den tidligere langrennsstjernen Justyna Kowalczyk gitt klar tale til VG om hva hun synes om trenden på herresiden.

– Noen ganger når jeg ser herrelangrenn i dag, tenker jeg: Dette har jeg ikke tid til. Jeg går heller og leser en bok!

– Jeg synes også det er kjedelig å lese bok... Så det sier jo litt det, smiler Kari Øyre Slind.

Det var også tydelig at det var forskjeller på gliden.

– Som vanlig er vi jo best i smørebussen også. Holund får der en luke på et sted han ikke skal få luke. Vi går ut med best ski og løpere. Da blir det bare luke med en gang. Holund er ikke kjent for å være startrask heller. Da blir det utklassing, sier Sondre Sundby.

PS! Sverige ble nummer seks. Det er deres svakeste plassering siden VM i Liberec i 2009. Også da ble de nummer seks.