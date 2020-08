Helt nytt testregime for Johaug og eliten er rett rundt hjørnet: – Det foregår en intens jobb

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har sitt «fluorvåpen» klart om få uker. Langrennsløpere og servicefolk må forholde seg til et omfattende nytt regime.

Skiene til Therese Johaug og resten av langrennseliten skal til vinteren gjennom grundige tester foran og etter hvert verdenscuprenn. Terje Pedersen

NTB-Espen Hartvig

Nå nettopp

Det vil bli gjort fluorkontroller i start- og målområdene i verdenscuprenn allerede fra november i år. Dermed får utøverne ytterligere noe å forholde seg til utover dopingtester.

– Utviklingen fortsetter etter den oppsatte tidsplanen. I september og oktober vil lagene og serviceindustrien få mulighet til å benytte utstyret. Det vil trolig bli produsert prototyper i løpet av tre-fire uker, sier langrennssjefen i FIS, Pierre Mignerey, til NTB.

Testutstyret vil se omtrent ut som en startpistol. Mignerey peker på to viktige momenter.

– Vi har allerede testet utstyret på et laboratorium og fått bekreftet at det fungerer, men det vil bli gjort tester også utenfor. Så må vi få bekreftet prosessene rundt rensing av skiparene som er brukt i mange år med fluorprodukter. Vi har en renseprosess vi ser for oss at fungerer, men vi må ha dette bekreftet, sier han og tilføyer:

– Ifølge selskapet Kompass, som har utviklet testutstyret, er denne vaskingen av skiene ingen vanskelig prosess. Men det vil kreve ganske mange rensinger for å få fjernet spor av fluor. Det vil nok trolig også bety at rensingene vil skje hyppig, også underveis i sesongen. Fluor kan også forflytte seg fra inne i skien til utsiden.

Pierre Mignerey (til venstre) renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS) og den norske sjefsmøreren Stein Olav Snesrud. Terje Pedersen, NTB scanpix

Omfattende

– Skien kan være fluorfri etter at den er vasket, men så slå ut på en test etter at den er brukt noen dager eller ligget i en skipose. Jeg håper at vi i høst kan slå fast at vi har en sikker rensemetode, og slik det ser ut nå, er den ikke dyr, men den vil ta litt tid, sier Mignerey videre.

Langrennsløpere har gjerne sine favoritt skipar som de har hatt og brukt i flere år. Disse inneholder spor av fluor etter bruk av slike produkter til forbudet kom.

– Jeg føler at FIS har gjort en god jobb med dette, Det er viktig at vi kan føle oss trygge på dette nye systemet. FIS må også sette en grense som gjør at det ikke blir så interessant å være i nærheten av den, sier den norske smøresjefen i langrenn, Stein Olav Snesrud, til NTB.

– Du frykter ingen Fluorgate-skandale til vinteren?

– Nei, men det foregår en intens jobb nå for å finne gode produkter som ikke inneholder fluor, sier Snesrud.

Terje Rønning og Ketil Fiskvik smører ski for Nord-Trøndelag skikrets under fjorårets NM på Lygna. Mariann Dybdahl, Adresseavisen

Mot null

Trolig vil FIS falle ned på en løsning der det vil godtas noe fluor i testene denne sesongen. Så er målet å ha nulltoleranse fra 2022-23-sesongen.

Det er ikke klart hva slags sanksjoner som kan gjelde dersom regelverket brytes.

Styret i Norges Skiforbund (NSF) vedtok i sommer at fluorforbudet utvides til å gjelde alle klasser og konkurranser i Norge. Et norsk forbud forelå i alle klasser opp til 16 år allerede fra forrige sesong.

Fluorforbudet er klart signal fra FIS om at forbundet ikke ønsker å bruke produkter som viser seg å være helsefarlige, også for servicefolket. Hensyn til miljøet er også en del av begrunnelsen.

Dette står å lese på Kreftforeningens hjemmeside: «Bruk av skismøring med fluor eller fluorkarboner kan gi høye verdier av miljøgifter i blodet. Fluorforbindelser fra enkelte typer skismøring og andre produkter, kan lagres i kroppen og er mistenkt for å medvirke til utvikling av testikkel- og nyrekreft».

Langrennssesongen tar til med konkurransen i november. VM i Oberstdorf (23. februar–7. mars) er høydepunktet til vinteren.

