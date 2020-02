MERÅKER: Ordet «hjemmebane» kan knapt bli mer passende. Kun noen gode steinkast unna Grova skisenter i Meråker, har Emil Iversen vokst opp. Det var her han tok sine første skitak, og det var her han utviklet seg til å bli en av verdens beste langrennsløpere.

Oppladningen til hjemmefesten var derimot alt annet enn optimal. Etter en rekke skuffende resultater gikk den rappkjeftede trønderen ut og sa at han vurderte å legge skiene på hyllen for godt.

Men da verdenscupsirkuset for første gang noensinne hadde tatt turen til nordmannens hjemsted, var hovedpersonen tilbake med bravur.

– Jeg hadde absolutt ikke troen, men fikk krefter fra publikum. Jeg er født og oppvokst her. Jeg skjønte ingenting selv, men jeg er tilbake nå, sa han glisende etter torsdagens sterke tredjeplass.

– Bøtte med dritt

De siste dagene har Iversen nektet å uttale seg til media. Han har rett og slett vært lei av sporten han elsker. 28-åringen hadde et håp om å kjempe om verdenscupen sammenlagt denne sesongen, men det har han vært milevis unna å klare. I Ski Tour lå han helt nede på 22.-plass før torsdagens opptur.

– Det er ikke en god følelse å føle seg som en bøtte med dritt. Det har vært kjedelig, og jeg har lengtet etter å få denne sesongen bort, sier han åpenhjertig.

Uttalelsene om at han ønsket å legge opp, mener han selv var satt på spissen. Likevel har det vært vanskelig å holde seg motivert etter de svake resultatene. Tanken om å avslutte sesongen, har slått ham.

– Det snur fort. Jeg har trodd det har vært noe gærent, som jeg ikke har helt klart å sette fingeren på, sier Iversen og beskriver følelsen som at han har «gått med en brems».

Fakta: Ski Touren sammenlagt 1. Aleksandr Bolsjunov 2. Pål Golberg + 1.05 3. Sjur Røthe + 1.06 4. Martin Løwstrøm Nyenget + 1.28 5. Hans Christer Holund + 1.45 6. Finn Hågen Krogh + 1.53 7. Simen Hegstad Krüger + 2.04 8. Dario Cologna + 2.34 9. Andrej Melnitsjenko + 2.34 10. Johannes Høsflot Klæbo + 2.42

Vurderte å bytte ut ski med traktor

At Iversen nå er tilbake i verdenstoppen, gleder lagkameratene. Romkameraten Finn Hågen Krogh, som endte på 5.-plass rett bak trønderen, forteller at Meråker-mannen hadde sagt at han skulle legge opp og begynne å kjøre traktor.

– Han sier alt mellom himmel og jord. Jeg tror dette var viktig for ham. Det blir spennende å se hva han melder i kveld. Han liker å snakke seg selv ned. Jeg tror det hjelper ham, sier romkameraten.

Hans-Christer Holund ville helst glemme sin egen 11.-plass fortest mulig, men stoppet opp i pressesonen for å applaudere kompisen.

– Han er ekstremt flink til å ta seg sammen når det gjelder. Det er veldig gøy at han klarer dette, sier Lyn-løperen.

Etter rennet avslørte likevel Iversen at det ikke bare hadde vært tullsnakk. Han hadde vurdert å stå av resten av touren og dra til onkelens gård.

– Jeg tenkte på at jeg skulle ringe onkelen min, komme på gården og få kjørt traktor. Jeg hadde lyst til å leve et vanlig liv, og ikke gå så mye på ski, sier han.

– Iversen har jeg aldri klart å stole på. Det som kommer ut etter et renn er ikke gjennomtenkt. Det har det aldri vært, smiler landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Har motivert hverandre

Det er ikke første gang Iversen har prestert hjemme i Meråker. I fjor tok han et følelsesladet NM-gull i løypene han omtrent kjenner bedre enn noen annen. Den gang klarte han ikke å holde tårene tilbake.

Da han nå var tilbake på hjemstedet, kjente han på en stolthet.

– Det betyr mye å gå her. Jeg er stolt av at vi har fått til et verdenscuprenn her Jeg er stolt av dem som står bak. Den beste måten å gi tilbake, er å levere, sier han.

Johannes Høsflot Klæbo snøt Iversen for annenplassen nesten på målstreken, i rennet som den nye sammenlagtlederen, Aleksandr Bolsjunov, vant. De to trønderne, som begge presterte langt under pari på tourens to første etapper i Östersund, slo dermed hardt tilbake.

«Comebacket» fikk Klæbo til å smile etter rennet.

– Vi har bodd på rom nå, og han har ikke vært den mest positive. Det har sikkert ikke jeg heller, men vi har holdt motet oppe. Jeg syns det er veldig fortjent at han klarer å få en pallplass på hjemmebane, sier Klæbo.

I sammendraget ligger Klæbo nå på tiendeplass. Emil Iversen klatret til en 14.-plass.

– Sammendraget er over, men å føle seg normal er en seier i seg selv, sier Iversen.