Välbe til VG om at Norge ikke går Tour de ski: – Respektløst

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe synes det er merkelig at norske langrennsløpere ikke skal delta i Tour de Ski – mens andre norske vinterstjerner deltar i verdenscupen.

SKISJEF: Jelena Välbe styrer det meste i russisk langrenn. Her er hun i et VG-intervju i 2017, der hun hadde president Putin både på T-skjorten og på mobiltelefonen. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er respektløst overfor kolleger, overfor FIS og den store skifamilien, sier Välbe til VG.

– Er det feigt?

– Det vet jeg ikke noe om. Men når Norge deltar i hopp, kombinert, skiskyting – så hvorfor ikke langrenn?

– Er det ikke farlig med tanke på corona-smitte?

– Det er farlig, men man må ta noen sjanser, mener Jelena Välbe.

Norge er etter det VG forstår den eneste nasjonen som ikke deltar i Tour de Ski. Sverige og Finland er også på plass – etter å ha stått over de siste rennene før jul. Alt som følge av corona-situasjonen.

Les også Landslagstreneren om Klæbo når han taper: – Johannes var forbannet

– Det er synd at Norge ikke deltar. Det er alltid mest interessant når alle de sterkeste nasjonene er med, fortsetter Välbe.

– Tror du Norge blir å se i VM?

– Ja, det er jeg sikker på. Og da kommer de til å være sterke som alltid.

Den 8. desember tok Norge avgjørelsen om å droppe Tour de Ski 2021. Corona-risikoen veide tyngst i avgjørelsen. Langrennssjef Espen Bjervig har gitt VG denne reaksjonen på uttalelsene fra Jelena Välbe:

– Langrenn prioriterer løpernes helse. Vi kjenner ikke konsekvensene av covid-19 godt nok og ønsker ikke å utfordre utholdenhetsutøveres lungekapasitet med tanke på mulig smitte. At andre idretter kan ha en annen oppfatning av dette har vi selvsagt forståelse for, sier Bjervig.

Les også Landslagstrenerens VM-krav til Dyrhaug: – Må på pallen, minst

Et corona-justert Tour de Ski går fra 1. januar og starter med tre renn i Val Müstair. Det er åtte renn på ti dager.

Til den russiske avisen Sport djen za dnjom sier Välbe at det aldri har vært aktuelt for Russland å stå over Tour de Ski:

– Nei. Det har ikke vært snakk om det. Hvorfor trener vi? Dette er jobben vår, sier skipresidenten.

Les også Kalla deler hemmeligheter: Viser frem treningsdagboken for første gang

Derimot er det klart at Sergej Ustjugov ikke er med. Han ble covid-19-syk i oktober og har siden slitt med ettervirkningene.

– Jeg forsøkte å vende tilbake til trening i november, men alle forsøkene var fånyttes. Kroppen min nektet å godta mengden med trening og jeg falt ned i et hull, skrev Ustjugov på Instagram i begynnelsen av desember.

I helgen vant han et par lokale skirenn og trener for å komme tilbake.

– Vi har ikke gitt opp muligheten for at Ustjugov kommer tilbake til VM. Han trener nå alene, forteller Jelena Välbe til VG.

Her er Russlands lag til Tour de Ski:

Menn: Aleksandr Bolsjunov, Andrej Melnitsjenko, Artjom Maltsev, Ivan Jakimusjkin, Jevgenij Belov, Aleksej Tsjervotkin, Denis Spitsov, Gleb Retivykh, Ilja Semikov, Aleksandr Terentjev.

Kvinner: Natalja Neprjajeva, Tatjana Sorina, Julia Stupak, Alisa Zjambalova, Jana Kirpitjsenko, Anna Netsjajevskaja, Anna Zjerebjatjeva, Khristina Matsokina og Anastasija Fadejeva.