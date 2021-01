For 21 år siden fikk foreldrene dårlig samvittighet: Søndag går denne pjokken fra Ålgård verdenscup

Historien om langrennsløperen Sivert Wiig er noe helt utenom det vanlige.

Det var her det hele startet. Sivert Wiig er 1,5 år og har fått sine første ski. Vinteren året etter kjøpte familien hytte i Sirdal. Siden har det vært ski for Sivert som nå skal gå helgens verdenscup i Falun. Foto: Privat

Én time siden

– Vi ble invitert med på en hyttetur til Brekko vinteren 1999. Da var Sivert bare halvannet år. Vi så for oss en helg med pølser, grilling og akebrett, forklarer pappa Henning Wiig om det som viste seg å bli starten på et langrennseventyr av den sjeldne sorten.

Kommende helg deltar sønnen Sivert Wiig (23) på sprinten i verdenscupen i Falun. Det skjer etter at Gjesdal-løperen nylig viste form og klasse både under NM og Norgescupen på Lygna. Med en god innsats i Falun er Wiig også høyaktuell for VM senere i år.