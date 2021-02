Ny jobb for skiprofilen

Daniel Myrmæl Helgestad trengte ikke lang betenkningstid da tilbudet dukket opp.

Daniel Myrmæl Helgestad forlater en lederstilling i Sparebank1 SMN til fordel for sjefsjobb i Toppidrettsveka. Foto: Jens Petter Søraa/Adresseavisen Arkiv

Den tidligere langrennsløperen tar over som daglig leder for Toppidrettsveka og arrangørselskapet Norway Events AS fra 1. september i år.

– Etter et par telefonsamtaler sa det seg selv. Dette er noe jeg virkelig ønsker, sier Daniel Myrmæl Helgestad (33) til Adresseavisen, som kommer fra en lederstilling i Sparebank1 SMN Regnskapshuset i Trondheim.