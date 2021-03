Gro fra Molde fullførte Birken fire ganger - på bare 20 timer!

Gro Siljan Hjukse er i ferd med å bli en av de råeste i Norge innenfor ultra-segmentet.

Gro Siljan Hjukse hadde god grunn til å være fornøyd med seg selv etter at hun hadde gått Birken-traseen på godt og vel 20 timer. Foto: Privat

I fjor høst løp Molde-damen over 200 kilometer sammenhengende i krevende terreng og i helga gikk hun Birken fire ganger på 20 timer.

Hjukse og fem menn tilbakela nemlig den 54 kilometer lange Birkebeinerrennet-traseen fire ganger før de ga seg. Målet var å utfordre seg selv samtidig som de samlet inn penger til Ida Eides Minnefond, som ble etablert etter at den spreke ski- og friidrettsjenta fikk hjertestans og døde under et mosjonsløp i 2018. Gro syntes det var kjekt å få bidra til at det kom inn over 60.000 kroner til det formålet. Siljan Hjukse la ikke skjul på at det kostet å holde det gående på ski i krevende fjellterreng i godt og vel 20 timer.