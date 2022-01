Krüger om coronasmitten: – Blytung beskjed

Simen Hegstad Krüger takker for støtten etter den positive coronatesten.

OL I FARE: Simen Hegstad Krüger kan rekke de siste øvelsene i OL, men det er allerede klart at han ikke kan forsvare gullet på 30-kilometeren.

28. jan. 2022 16:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Blytung beskjed i går, skriver Simen Hegstad Krüger på Instagram, et snaut døgn etter at det ble kjent at han hadde testet positivt på coronaviruset.

28-åringen har vært i knallform tidligere denne sesongen, og vant to renn i verdenscupen før jul. Han var blant gullfavorittene på flere øvelser til OL i Beijing neste måned, men det er nå høyst usikkert om han får muligheten til å gå noen renn i OL.

Mesterskapet i Kina starter 4. februar, og første langrennsøvelse for herrene - 30 kilometer fellesstart med skibytte - er allerede 6. februar.

Det var en øvelse Krüger vant for fire år siden, men det er allerede klart at han ikke får muligheten til å forsvare gullet.

28-åringen falt da helt i starten av løpet, og i Instagram-innlegget har han lagt ved et bilde av nettopp det og han selv som feirer gullet.

– Jeg har falt og reist meg tidligere, og det skal jeg gjøre igjen, skriver Hegstad Krüger.

Han takker samtidig for alle hyggelige meldinger, før han avslutter:

– I’ll be back! (Jeg kommer tilbake!)

FALT: Simen Hegstad Krüger, med startnummer 7, falt tidlig under 30-kilometeren i OL for fire år siden. Det endte med seier og Krüger garanterer at han igjen vil reise seg.

Mandag ble det kjent at sprinttrener Arild Monsen testet positivt for coronaviruset, og onsdag kunne skilandslaget bekrefte at de to kvinnelige utøverne Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå hadde testet positivt.

Mens Monsen testet positivt etter hjemreise til Norge, har de tre utøverne alle testet positivt på landslagets høydeleir i italienske Seiser Alm.

De norske langrennsherrene ble etter Monsens positive test definert som nærkontakter, og reisen til Beijing ble da utsatt fra 27. januar til 31. januar. Etter de positive testene til Weng og Kalvå, ble også kvinnenes reise utsatt. Planen er nå at herrene skal fly til Norge den 30. januar, og så fly til Kina 31. januar, mens kvinnene skal fly fra Zürich 1. februar med et charterfly som går direkte til Kina.

Begge troppene testes daglig før avreise.