Arrangøren tok spesielt grep - slik ble KM ekstra spennende

Det var perfekte forhold for 80 jenter og gutter som søndag gikk klassisk sprint på Skaret. MOI gjorde suksess med en helt ny konkurranseform.

Klassisk sprint: Sebastian Risan Nakken (MOI), Iver Leirmo Nås (Eide), Tobias Risan Nakken (MOI), Sander Engdahl (Torvikbukt), Tor Olav Øyen (Eidsvåg) og Eskil Engdahl (Torvikbukt) møttes i de tre finaleheatene i de eldste gutteklassene. Foto: HUGO TINGVOLL

Nå nettopp

Etter at lørdagens KM-renn i distanse i Osmarka møtte avlyses grunnet kulde, var det en gjeng sugne langrennsløpere som søndag stilte til start på Skaret. Noen få kuldegrader og perfekte løyper bidro til at dagen ble god for kretsens skiløpere.