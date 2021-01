Klæbo kommer seg til Falun: – Det er planen slik verden ser ut nå

Mens de andre skitoppene hoppet av i Stockholm søndag kveld, kommer Johannes Høsflot Klæbo (24) seg til Falun ved å kjøre bil sammen med landslagstrener Arild Monsen.

ENDELIG I VERDENSCUP: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Bjørn S. Delebekk

25. jan. 2021 13:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Johannes er klar for å reise til Falun. Det er i allefall planen slik verden ser ut akkurat nå. Han reiser med bil til Falun sammen med Arild Monsen på onsdag, melder pappa Haakon Klæbo til VG mandag.

Både skistjernen og hans trener, morfar Kåre Høsflot, befinner seg på hytta på Skeikampen, der de har trent for fullt i helgen.

Nå avslører pappa Klæbo at Johannes skal kjøre fullt program i Falun - etter å ha stått over verdenscuprenn tidligere denne vinteren. Ruka er hans eneste opptreden i verdenscupen til nå i 2020/21.

– Planen er at Johannes skal gå tre distanser i Falun: 15km skøyting individuell start fredag, 15km klassisk fellesstart lørdag og sprint klassisk søndag, melder faren.

Langrennslandslaget hadde leid privatfly til Finland og sist helgs verdenscup i Lahti. Flyet dro fra Oslo til Helsinki via Trondheim torsdag. Planen var å følge samme vei tilbake, men alt ble endret da nyheten kom om at Sverige ville stenge grensen til Norge. Løperne - og deler av støtteapparatet - hoppet av i Stockholm, for å forsikre om at de ikke ville få problemer som følge av corona-tiltakene. Klæbo deltok ikke i Lahti, og det er derfor stilt spørsmål ved om han kommer seg til Falun kommende helg.

Nå melder langrennssjef Espen Bjervig «ja» til VGs spørsmål om Klæbo kan bevege seg inn i Sverige.

– Ifølge reglene kan de som skal utøve sitt yrke, fortsatt få reise over grensen, forteller Lotte Jernberg, kommunikasjonsansvarlig i det svenske skiforbundet.

– Eliteidrettsutøvere kommer i den kategorien, så det eneste som trengs er at vi sender dem et dokument som de kan vise frem ved grensen.

Johannes Høsflot Klæbo har stått over verdenscuprennene med begrunnelse av faren for å bli corona-smittet. Men nå trenger han en internasjonal gjennomkjøring før VM, som arrangeres fra 23. februar til 7. mars.