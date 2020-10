Røper hvordan Bjørgen hjalp ham: – Jeg ringte henne hver gang

Som norsk landslagssjef i langrenn opplevde Vidar Løfshus to dopingsaker og Northug-bråk.

26. okt. 2020 19:54 Sist oppdatert 13 minutter siden

ORKANGER: I 2019 var tiden inne for å finne på noe nytt for Vidar Løfshus. Åtte år som landslagssjef for norsk langrenn var over. Selv mener han det var så tøft i perioder at det var på grensen til uutholdelig.

– På det verste var det nesten så ille at alt presset kunne ta livet av hver og en av oss, sa Løfshus under Thamskonferansen i Orkanger torsdag ettermiddag, der temaet for konferansen var «i medvind og motvind».