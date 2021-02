Én indre og vekk med dem!

VM FRA HJEMMEKONTORET: Ingen mesterplan i hele verden kunne tatt fra Aleksandr Bolsjunov (24) et av skihistoriens mest fortjente VM-gull.

Aleksandr Bolsjunov jublet for sitt aller første mesterskapsgull i Oberstdorf. Nordmennene Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund var sjanseløse i innspurten. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

27. feb. 2021 17:55 Sist oppdatert nå nettopp

Etterpåklokskap er en av idrettens mest populære grener.

Det er lett å sitte i sofaen og fastslå at ting kunne sett annerledes ut dersom det og det ble gjort i stedet for det som faktisk skjedde.

Men det var ikke noe poeng å begi seg ut på den øvelsen etter at den råsterke russeren Aleksandr Bolsjunov utmanøvrerte den norske femmannshæren under herrenes forrykende tremil i Oberstdorf.

24-åringen var best i alt i de krevende løypene. Han tok bokstavelig talt innersvingen på Norge:

fullskjerm neste Aleksandr Bolsjunov kom ned i den krappe siste svingen i målområdet i andreposisjon, men tok innersvingen på de to norske løperne og rykket fra i den siste bakken. 1 av 7 Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

Fakta Aleksandr Bolsjunov Født: 31. desember 1996 Nasjon: Russland Yrke: Langrennsløper Meritter: VM-gull 2021 (30 km skiathlon), OL-sølv 50 km, lagsprint og stafett 2018, OL-bronse sprint 2018, VM-sølv 30 km, lagsprint, stafett og 50 km 2019 Vis mer

Kan dominere i 10 år til

Det er lett å unne utøvere gull og heder etter at de har slitt lenge for å nå det øverste trinnet på seierspallen.

Bolsjunov har syv sølv og én bronse fra OL og VM, men mesterskapsseieren manglet for langrennsløperen som har vært så suveren de siste årene.

Russerens VM-gull på 30 kilometer fellesstart med skibytte var likevel ikke en belønning for lang og tro tjeneste. Han er fortsatt bare 24 år og er i posisjon til å dominere sporten også de neste 10 årene, hvis han selv gidder.

Bolsjunov hadde kapasitet til å vinne også i Seefeld-VM for to år siden, men da var skiløperen fra Podyvotje ikke smart nok – som da han lot Hans Christer Holund få gå alene på den avsluttende femmila.

Den russiske maskinen er blitt bedre taktisk skolert og vek ikke en tomme mot fem formsterke nordmenn.

Det var russeren som dikterte fronten gjennom 30 kilometer. Satte fart når han følte for det, lot andre ta teten når han mente det var riktig.

Bolsjunov smårykket og drev sitt eget spill, selv om han var i klart undertall.

Så glad ble Aleksandr Bolsjunov etter sitt første mesterskapsgull. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Rykket i siste bakken

24-åringen sørget for at tempoet var så høyt at spurtsterke Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen til slutt måtte gå tom for krefter. Til og med sterke Sjur Røthe, den regjerende mesteren, maktet ikke mer av kjøret.

Det forteller en hel del om tempoet.

Og da det kun var kapasitetsløperne Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund som klarte å henge med, tok han innersvingen på dem inne på stadion noen hundre meter før målgang.

Holund i front kom litt for langt ut i den krappe svingen, Bolsjunov smatt forbi og så seg ikke tilbake.

I den siste bakken før nedkjørselen viste Bolsjunov sine monsterkrefter og rykket fra. Nordmennene var i realiteten sjanseløse i verdens beste skiløpers oppvisning.

Bolsjunov ropte ut sin glede og slo seg til brystet seks ganger etter målgang. Nordmennene på plassene bak smilte og sa seg fornøyde.

Alle visste at det hadde tapt for en bedre skiløper. Eller som Emil Iversen helt riktig konkluderte:

– Bolsjunov maltrakterte én etter én.

Johannes Høsflot Klæbo var raskt borte og gratulerte rivalen Aleksandr Bolsjunov med VM-gullet. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Gikk for egne sjanser

Så er spørsmålet om det finnes en mesterplan som kunne danket ut Aleksandr Bolsjunov.

Neppe.

NRK-ekspert Fredrik Aukland antydet at Klæbo kanskje kunne vært på skuddhold om ikke Holund hadde kjørt hardt i bakkene på den siste runden.

Men hvorfor skulle han gjøre det? Langrenn er ikke fotball, selvfølgelig skulle Holund kjøre på for sine egne sjanser. Han ville jo vært fullstendig sjanseløs i kamp med flere inne på stadion.

Dessuten var Bolsjunov så sterk at han selv ville satt fart dersom han merket at Klæbo hang på, noe annet ville vært gambling. Russeren var smart og lot Holund gjøre jobben.

I realiteten var Norges eneste sjanse at Holund skulle få mer enn de 10 meterne han klarte å rive til seg på toppen.

De norske hadde ikke sjans da russeren rykket i siste bakken. Dermed kunne Bolsjunov gå alene til mål. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Skal gå alle VM-distanser

Men det kunne ikke gå. Det var spill mot ett mål. Så sterk var Bolsjunov.

Resultatet ble et særdeles fortjent VM-gull. Og det var fint å se de norske løperne erkjenne at de hadde tapt for en bedre idrettsutøver.

Nå er det all grunn til å tro at vi får se mer jubel fra Bolsjunov i dette mesterskapet. Russeren sier han skal gå alt, blant annet søndagens lagsprint.

Han er naturlig favoritt også på 15 kilometer fristil enkeltstart onsdag.

Men se opp for Hans Christer Holund. Der slipper Lyn-løperen å gå i felt, der er det ingen russer som dikterer hva han skal gjøre.

En Holund i storform i kamp mot seg selv og klokken, kan bli skummel for de fleste.

Også Aleksandr Bolsjunov.

Som endelig kan kalle seg mester.