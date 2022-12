Demonstranter skapte kaos – båret ut av løypen på Lillehammer

LILLEHAMMER (VG) Ut på den første runden stormet demonstranter ut i skiløypen på Lillehammer.

Kristian Arnesen Strømshoved, VG

4. des. 2022 13:15 Sist oppdatert nå nettopp

Rennet pågår fortsatt!

Med et banner «Stopp oljeletinga» satte de seg ned i skisporet, samtidig som det også ble avfyrt gulgrønt bluss av demonstrantene.

I en pressemelding sendt blant annet til VG kort tid etter klokka 13 tar bevegelsen «Stopp Oljeleitinga» på seg ansvaret for aksjonen. De ønsker stans i all oljeletingen på norsk sokkel på grunn av global oppvarming.

Skiløperne kom seg forbi demonstrantene ved å gå rundt dem, og funkjsonærer stormet til for å fjerne dem.

– Demonstrantene er fortsatt i løypen, funksjonærer bærer de ut, men de setter seg tilbake, rapporter NRKs journalist fra skogen ved Birkebeineren Skistadion.

På den andre runden var de ikke lengre å se i løypen og skiløperne passerte uten problemer.

NRKs journalist på stedet kunne også opplyse om at politiet hadde kommet til stedet.

Like etter halv to opplyser Norges Skiforbund til VGs journalist på Lillehammer at arrangementsansvarlig i skiforbundet, Terje Lund, sitter i samtaler med politet.

Demonstrasjonen på Lillehammer er ikke den første politiske markeringen denne sesongen.

Under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen markerte svenske Emil Johansson mot Norges Skiforbunds hovedsponsor Equinor som han anklager for «grønnvasking».

Se aksjonen i videoen under: