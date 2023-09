Finsk skihelt rystet over varslingssaken i Skiforbundet: – Jeg har aldri vært borti så forferdelig sabotasje

Den meritterte skiløperen Aino-Kaisa Saarinen (44) er overrasket over historien til smøreren Frode Pedersen - som hadde ansvar for Johannes Høsflot Klæbos (26) ski fra 2017 til 2023.

LANG KARRIERE: Aino-Kaisa Saarinen har gått flere verdenscuprenn enn noen annen. I 2018 la hun opp. Vis mer

Publisert: 18.09.2023 18:43

Frode Pedersen tok sist uke et oppgjør i VG med det han mener er en ukultur i Norges Skiforbund. Han kom med påstander om at Klæbos ski ble ødelagt under VM i vinter, skismøring som ikke ble funnet, mobbing og homoplakater inne i smørebussen.

Aino-Kaisa Saarinen, finnen som tok fire VM-gull og har rekorden for flest renn i verdenscupen (354), reagerer på historiene.

– Det er virkelig overraskende. Jeg har aldri vært borti så forferdelig sabotasje, sier Saarinen til finske Yle.

Norges Skiforbund har foreløpig ikke gått ut med sin versjon i saken - av hensyn til at det behandles som en varslingssak. Langrennssjef Espen Bjervig har uttalt at saken tas på største alvor.

– Så snart rapporten fra behandlingen av varselet foreligger, vil vi svare på spørsmål fra media, sa generalsekretær Arne Baumann til VG sist uke.

TETTE: Johannes Høsflot Klæbo og Frode Pedersen under Tour de Ski i 2019. Vis mer

Frode Pedersen fortalte at et av Klæbos skøytepar skal ha blitt borte og kommet tilbake ødelagte under VM i Planica før 15-kilometeren i fri.

– Her har Klæbo blitt angrepet og smørerens arbeid blitt sabotert, sier Aino-Kaisa Saarinen.

Hun mener Pedersens historie går imot alt det hun har hørt om det norske laget. Hun kaller anklagene om sabotasje, mobbing og upassende oppførsel for virkelig alvorlige.

– De har hele tiden lagt vekk på at landets suksess er basert på å hjelpe hverandre, selv de største stjernene hjelper hele laget, sier Saarinen.

Frode Pedersens oppgjør har blitt plukket opp i flere utenlandske medier. «Norsk skisport rystes av en saftig skandale», skrev den finske avisen Ilta-Sanomat. «En skitten skandale i det norske laget», var overskriften i russiske Championat.

Klæbo sa i våres nei til landslaget. Han pekte på behandlingen av folk som en årsak.