Norge dropper FIS-møter på grunn av russisk deltagelse

Norges Skiforbund trekker seg fra møter i Sveits som følge av at Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har invitert russiske representanter.

FORLOT NORGE: Aleksandr Bolsjunov og det russiske skilandslaget var i Oslo i mars da beskjeden kom om at de ikke skulle delta i de siste verdenscup-rennene sist sesong.

28. sep. 2022 15:09 Sist oppdatert 8 minutter siden

Torbjørn Broks Pettersen, som representerer Norges Skiforbund i en av flere ulike komiteer i FIS, forteller at han onsdag ettermiddag fikk beskjed i siste liten av langrennskomiteen i Norges Skiforbund om å ikke dra til Sveits.

– Jeg var på vei til toget nå snart, men nå holder jeg meg hjemme. Den norske delegasjonen står over har jeg nettopp fått beskjed om. Det er vanskelig å sitte i møte med russere nå, sier Torbjørn Broks Pettersen til VG.

Det er over 60 ulike FIS-møter og seminarer denne uken i Zürich blant grenene alpint, langrenn, kombinert, freeski, telemark og hopp. I etterkant av møtene i forskjellige komiteer, skal vedtak formelt godkjennes av styret i FIS, kalt FIS Council.

Til Sveits er også representanter fra skiforbundene til Russland og Belarus invitert. Jelena Välbe, skipresident i Russland, har i russiske medier bekreftet at de skal dra på møtene.

– Den nåværende FIS-policyen når det gjelder russisk og belarusisk deltagelse gjelder ikke offisielle representanter, men kun utøvere i konkurranser. Derfor er alle medlemmer i FIS’ komiteer klarert til å delta i møtene, skriver FIS’ medieavdeling til VG.

Etter det VG forstår skal det ha rådet stor usikkerhet i den norske delegasjonen på snaut 30 personer onsdag ettermiddag: For at russisk deltagelse på FIS-møtene i Sveits skulle bli et tema, var mange helt uforberedt på. Enkelte skal ha gitt uttrykk for at de ville delta på møter, andre ga uttrykk for at de mener det ble feil.

FIS Council skal ta stilling til russisk og belarusisk deltagelse først 22. oktober. Nasjonene har vært utestengt fra nær sagt all idrett etter at Russland gikk til krig på Ukraina.

Langrennssjef Espen Bjervig, skipresident Tove Moe Dyrhaug, leder av langrennskomiteen Torbjørn Skogstad, samt mediesjefene Espen Graff og Gro Eide har foreløpig ikke besvart VGs spørsmål. Dyrhaug, Graff og Eide har svart kort at de sitter i møter.

Erik Røste, tidligere skipresident som sitter i FIS Council, har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. Välbe ble stemt ut av FIS Council på kongressen i våres.