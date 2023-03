Skistad lei seg og «skikkelig skuffet» etter vraking: – Ville være i fred

DRAMMEN (VG) Kristine Stavås Skistad (24) knuste svenske Jonna Sundling (28) på oppløpet og tok karrierens andre verdenscupseier. Etter triumfen på hjemmebane åpnet hun litt opp om den skuffende hjemreisen fra VM i Planica.

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

VG

14.03.2023 15:23 Oppdatert 14.03.2023 17:19

For på en dag hvor hun mest av alt var et eneste stort glis etter seieren i Drammen, der hun henviste svenske Jonna Sundling og lagvenninne Tiril Udnes Weng til plassene bak seg, sier Skistad også noe om tiden som har gått siden hun reiste hjem fra mesterskapet for noen uker tilbake.

– Jeg var mest lei meg og skikkelig skuffet for at jeg måtte dra hjem tidlig. Jeg trengte noen dager på å komme i godt humør, sier Skistad til VG.

Hun ble beste norske i VM-sprinten for rundt tre uker siden, men fikk ikke gå lagsprinten noen dager senere.

Landslagsledelsen erkjente at Skistad var frustrert over vrakingen. Men hovedpersonen selv har ikke sagt noe om den skuffende beskjeden hun fikk.

– Jeg ville være i fred og det er første gang jeg har kjent på skikkelig revansjelyst. Det var en ekstra sterk følelse denne gangen her.

– Sa du noe til ledelsen da du fikk beskjeden?

– Ingen kommentar, svarer Skistad.

For 24-åringen fra Konnerud var i en helt egen klasse under by-sprinten i Drammen. Hun vant prologen, tok seg enkelt videre fra både kvart- og semifinale.

I finalen gjorde hun ingen feil. Selv om hun ble presset av Sveriges sprint-ess og verdensmester fra Planica, Jonna Sundling.

Blant annet satt svensken seg først utfor i den siste nedoverkjøringen før oppløpet.

– Jeg tenkte at det var etter planen, sier Skistad om svenskens manøver.

– Var det litt utaktisk av Sundling?

– Det var nok lurt av henne å prøve å riste av seg meg, sier Norges store sprintstjerne denne vinteren.

Sundling var selv godt fornøyd med en andreplass i Drammen.

– Dette var moro og det ble en fin konkurranse. Jeg unner Skistad seieren. Hun var sterk på slutten og vi hadde ikke sjanse til å holde farten hennes de siste 150–100 meterne, vurderer hun overfor VG.

– Jeg gjør det jeg kan for å hente henne igjen. Det holder bare til en andreplass. Men jeg skulle gjerne hatt litt mer fart på slutten, sier Sundling.