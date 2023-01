Karlsson-trener: – Kan vinne på 95 prosent uten Johaug

OBERSTDORF (VG) Nøye overvåkning av kroppen, en mer moden utgave i konkurranser og Therese Johaugs karriereslutt. Slik har Frida Karlsson gått fra startnekt, treningssmeller og uhell – til en soleklar favoritt i årets Tour de Ski.

TOUR DE SKI-FAVORITT: Frida Karlsson, her underveis på onsdagens 20 kilometer i Oberstdorf, der hun vant med soleklar margin.





For den svenske skiyndlingen har stø kurs mot sin første sammenlagtseier i karrieren. Hun har vært svært stabil gjennom hele den kraftkrevende anstrengelsen i romjulen og inn i det nye året.

Det er rett og slett en helt annen Karlsson som stiller på startstreken denne sesongen enn tidligere. Hun omtaler seg selv som «mer stabil og harmonisk» etter den råsterke seieren på 20 kilometeren i Oberstdorf onsdag.

– Jeg har lært meg mye om kroppen, sier Karlsson til VG når hun får spørsmål om hvordan hun nå unngår den ene tunge perioden etter den andre med både startnekt og treningssmeller.

– Jeg vet hva jeg trenger og hva jeg skal gjøre for å ligge mer i rute. Jeg har mer kontroll og vet hva slags tiltak jeg kan gjøre hvis jeg begynner å få signaler på ting.

Det har nemlig blitt en del knall og fall:

Ifølge hennes private trener Per Nilsson, som er på plass i Tour de Ski som trener for Tyskland, har Karlsson lært seg mye bedre hvordan å kjenne etter disse signalene og agere deretter. De bruker målinger nøye i arbeidet med å unngå nye smeller.

Blant annet en app – som to fysiologer fra Sverige står bak – som måler mentalt stres og treningsbelastning. Karlsson leverer sine subjektive data hver morgen. Hun følger med på søvn- og blodsukkermålinger.

– Det er veldig verdifullt. Det handler om å lære mer. Frida er en som alltid vil frem. Men iblant treffer man punktet der «nok er nok». Hun gjør i hvert fall ikke for lite trening, sier han.

Fakta Tour de Ski sammenlagt: Stillingen etter 4 av 7 etapper: 1) Frida Karlsson, Sverige 2) Tiril Udnes Weng, Norge (+1 min og 28 sek) 3) Anne Kjersti Kalvå, Norge (+1 min og 31 sek) 4) Krista Pärmäkoski, Finland (+1 min og 41 sek) 5) Kerttu Niskanen, Finland (+1 min og 55 sek) 6) Lotta Udnes Weng, Norge (+2 min og 17 sek) 7) Katharina Hennig, Tyskland (+2 min og 31 sek) 8) Rosie Brennan, USA (+2 min og 36 sek) 9) Heidi Weng, Norge (+2 min og 53 sek) 10) Astrid Øyre Slind, Norge (+2 min og 53 sek) Vis mer

KARLSSONS PRIVATE TRENER: Per Nilsson smilte godt da eleven Frida Karlsson herjet med alle og vant 20 kilometeren jaktstart i Oberstdorf onsdag.

Han legger til at de har en grunnplan for trening, men at den ikke er like langsiktig som før.

– Den er veldig lett å endre. Hun har alltid vært en som skal gjøre alt til punkt og prikke, alt som står på planen og mer. Men nå er det mer flytende. Men den erfaringen hun har nå, og vi har jobbet med monitoreringsdelen, så har vi enda mer i bunnen for vurderingene.

Fakta Gjenstående etapper av Tour de Ski: I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Nilsson peker på et annet aspekt ved Frida Karlsson denne sesongen. Det handler om at Therese Johaug er borte.

– Du kan vinne et løp på 95 prosents kapasitet når Therese ikke er med. Da Therese var med, måtte man være på 100–101 prosent. Man måtte overprestere. Det tar litt tid å lære seg, sier Nilsson.

– Og med Touren nå er det store målet å komme opp den bakken. Da må man «spille» litt, man kan ikke gå i kjelleren hver dag.

På spørsmål om hun er enig i den påstanden, svarer Karlsson slik:

– Ja. Det jeg ikke tenkte på da (da Johaug var aktiv), men som jeg har tenkt i ettertid, det er at jeg hadde følelsen av å måtte overprestere for å vinne.

– Da har jeg vært sånn at jeg må åpne hardt og holde det der. Jeg måtte ha dagen hver gang. Men nå kan jeg tenke på en annen måte, sier hun.

– Hun har nok følt seg stresset

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby er imponert over svensken. Han påpeker at Karlsson tidlig ble «kastet ut i duell mot Johaug i ung alder» og ble sammenlignet med det som er tidenes distanseløper.

– Jeg tipper det har stresset henne mer enn nødvendig. Hun har nok følt seg mer presset til å gjøre dårlige valg underveis i kampen mot Therese enn hun kjenner på. Jeg kan innbille meg at det er en psykologisk forskjell som sørger for mer ro og selvsikkerhet.

– Hun har ikke den kampen å forholde seg til lenger, sier han.

Denne sesongen har Karlsson vunnet fire verdenscuprenn, er på vei mot Tour de Ski-seier og har knapt vært innblandet i trøbbel.

– Viljen til å pushe grenser og gjøre det ekstreme er nok stor hos Frida. Det pågangsmotet må man bare lære seg å porsjonere smartere. Det har hun gjort, sier Sundby og fortsetter:

– Og så tror jeg hun har kommet godt ut av den svenske situasjonen i år. Uten landslaget rundt seg, hun har gode venninner på tur, det har passet henne bra.